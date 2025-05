Va a hacer el Camino de Santiago para relajarse y esto es lo que se encuentra: lejos de la expectativa

"He venido a hacer el camino de Santiago porque estaba un poco estresada, tenía algo de ansiedad, no dormía bien y me he dicho a mí misma pues tira pa'l monte y cuando te pongas a andar 20-30 kilómetros al día verás cómo se te pasan las tonterías"

"Además allí no te vas a encontrar nada más que buena gente, si todos sabemos que los que hacen el camino son seres de luz. Pues nada, llevo un día y yo no sé cómo explicaros esto, pero tengo el convencimiento de que antes de que termine la semana aquí algunos terminan a hostias"

"Resulta que ayer en el albergue éramos 60 personas. y en el albergue al que tenemos que ir hoy hay 40 plazas. Si no llegas a tiempo para coger tu plaza, tienes que seguir unos cuantos kilómetros más hasta otro pueblo

"Como alguien ha llamado para intentar reservar, y le han dicho que ahí no se reserva, que el que llegue pilla cama, pues esto está siendo ratas a la carrera, Pekín Express, el juego del calamar, y él adivina quién muere esta noche.

"Casualmente antes de la cena escuché a una portuguesa hablando por teléfono diciendo que ella que no se iba a quedar en la calle, que se hacía falta, que cogía un cago, que cogía a hablarlo a la cardedo o lo que hiciera falta, pero que en la calle no se iba a quedar.

"Pues esta mañana en cuanto he visto que se metió al cuarto de baño se lo ha trancado con un paro de una escoba y debe estar todavía intentando salir, pero esa a mí no me va a quitar la cama.

"Si tengo un poco más de suerte consigo dormir porque esta noche ha sido tremenda, no he pegado ojos, me he metido en la misma habitación con seis jugadores de fútbol americano, cuatro alemanes y dos francesas. No te puedes imaginar cómo olía aquella habitación.

"A eso de las diez y media ha empezado un concierto de instrumentos de viento. El primer pedo se lo ha tirado una francesa, lo sé, porque estaba durmiendo debajo de una ventana y se ha movido hasta la cortina, ¿sabes?

Y entre las ventosidades y lo ronquido, pues... La verdad, no pensaba que fuera a dormir. Y al final he caído redonda, mira tú. No sé si dormida o anestesiada o gaseada, pero algo he conseguido dormir.

Vamos, que al final esto es un sálvese quien pueda, ¿sabes? Acabo de rebasar una italiana que me llevaba a ventaja. Y la veía yo que iba delante de mí y de repente ha pisado. Pues porque esto está súper mojada la tierra y ha pisado mal.

Y se ha resbalado y ha hecho así para atrás. ¡Pah! Se ha pegado un chochazo. Menos mal que la mochila la he hecho un poco de colchoneta. Total, que cuando tienes la mochila te caes encima de un montón de barro.

Pues la muchacha la veía yo desde lejos, que no se podía levantar y estaba así moviendo las paditas que parecía una cucaracha, ¿sabes? Yo digo, ¿la ayudo o no la ayudo? Y digo, no. Digo, no la voy a ayudar porque si no es una cama más por la que luchar. Entonces me paso por al lado y le digo, ¿qué? ¿Estirando? Pues al agua y camino.