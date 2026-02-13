Alberto Caballero ('Aquí no hay quien viva') revela la escena inédita de Juan Cuesta que jamás saldrá a la luz: "Formatearon los discos y se perdió"

Aquí no hay quien viva es una de las series más míticas de la historia de la televisión en España. Sus cinco temporadas (desde 2003 a 2006) han dejado personajes y diálogos que siempre serán recordados.

Su ambientación en una comunidad de vecinos sirvió para, desde el humor, llevar a la pequeña pantalla una representación de la sociedad española de la época. De hecho, a día de hoy continúan surgiendo 'memes' relacionados con escenas de la serie.

Alberto Caballero, creador, guionista y productor de Aquí no hay quien viva, (y también de otras series españolas muy conocidas como La que se avecina o Machos alfa) ha pasado por el pódcast Animales Humanos para destapar algunos de los secretos que rodearon a aquella comunidad de vecinos.

Caballero ha revelado que existe una escena inédita de Juan Cuesta y Paloma que fue grabada a modo de broma cuando se acabó el rodaje de La que se avecina en el plató de Mirador de Montepinar.

La escena inédita de Juan Cuesta y Paloma en Aquí no hay quien viva

En ese sentido, Alberto Caballero ha contado lo siguiente: "dije: tenemos a José Luis (Juan Cuesta) y a Loles (Paloma). ¿Hacemos una parodia del final de Los Serrano?". Para ello, le pidió al director de arte que le pusiera un paño con una cama que se pareciera al dormitorio de los Cuesta.

En concreto, Caballero ha explicado que "grabé una secuencia en la que José Luis se despertaba con Loles en la cama y le decía 'he tenido una pesadilla'. Loles le preguntaba '¿qué pasa cariño?' y José Luis respondía que 'he soñado que vivía en la periferia y estaba con otra persona y nuestro hijo no sé qué…'".

Respecto a esa idea, el creador de Aquí no hay quien viva ha destacado que "sin decir literalmente que eran Juan y Paloma, era una coña para tenerla nosotros guardada para redes. No era para emitirla".

Sin embargo, esa grabación jamás saldrá a la luz debido a que cuando el equipo de La que se avecina se mudó de plató, la escena "como no pertenecía al rodaje, formatearon los discos y se perdió".