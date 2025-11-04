Va a comer a un restaurante gallego con un gallego: ojo a lo que hace al comer marisco 

Dicen que el marisco está para disfrutarlo, pero en Galicia ese disfrute viene acompañado de un manual de instrucciones que más vale no saltarse. Sobre todo si el día que te vas a dar un homenaje de mejillones, percebes o pulpo lo haces en compañía de algún gallego, que lleva esas normas en la genética, vamos, tan interiorizadas como el gusto por mojar pan en la salsa. Emma lo ha descubierto en primera persona en el último vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok (@emmammartin16), cuando, después de hacer una inocente pregunta, recibió una riquiña bronca culinaria. Porque hay costumbres que no admiten negociación, ni debates, ni tutoriales de redes sociales.

“¿Tú cómo la comes, la cortas con el tenedor o qué?”, le pregunta Emma con inocencia a su compañero de mesa, con un plato lleno de zamburiñas delante y una sonrisa en la cara. A su lado, su acompañante, responde entre el susto y la sorpresa a una duda que en la idiosincrasia gallega no tiene sentido: "¡Pues para adentro, así, con la mano! ¿Cómo que la cortas con el tenedor? ¡Madre mía!", dice con ese punto que mezcla cariño y asombro.

Una reacción espontánea que poco a poco se va transformando en un monólogo, en una defensa apasionada que casi roza la masterclass sobre las verdades absolutas del buen comer. "Para dentro, de una. Al toque. Oh, que oh, que hostias… Con el tenedor, dice, con el cuchillo, hostia, no me mates… ¡Menos mal que estoy yo aquí, macho! Si llegas a grabar un vídeo para TikTok [obviamente, no sabía que lo estaba haciendo] de una zamburiña cortándola con cuchillo… sales en los telediarios", le dice a una Emma que se ríe sin parar mientras asiente, consciente de que acaba de abrir una caja de Pandora gastronómica.

Después de las zamburiñas llega el turno de otro pequeño conflicto gastronómico: el de si a los calamares hay que echarles limón o no. Él, todavía metido en su papel de experto, le sugiere que se los coma “con limón”. Emma niega con la cabeza mientras pronuncia, de nuevo con timidez: “No, con limón no. Yo no quiero limón". Pero su compañero de mesa no se da por vencido y sentencia: "Come con limón, hostia, ¿vale?". “Vale, uno, uno…”, acaba concediendo ella, entre risas, como quien acepta perder la batalla pero no la razón.

“Los gallegos somos muy fascistas de lo culinario”



El vídeo ha abierto un debate tan previsible como divertido: cómo se come bien y quién tiene derecho a explicarlo. Hay quien se lo toma con humor: “Tiña unha amiga que lle quitaba a parte violeta e os tentáculos ao pulpo… repito: TIÑA”, y quien aprovecha para dejar unas cuantas cosas claras: “Home non sei quen é o galego, pero xa che digo eu que iso son volandeiras e os calamares non se comen con limón”.

Otros, intentan rebajar tensiones: “Pues yo soy gallega y me las como con cuchillo y tenedor, no sé dónde está el problema”, dice otra usuaria de TikTok, mientras algunos se ríen de sí mismos: "Pues yo soy gallego y las como con tenedor, feel like cayetano right now”, comenta otro con sorna. Otros, sin embargo, sí que se han ofendido con lo que han visto: "Como gallega, eso duele”, resume mientras otros parecen llevarle la contraria: “Los gallegos son la hostia”. Tampoco faltan los que ignoran el debate culinario y se van por los cerros de Úbeda: “No soy gallega, pero el aceite que queda en el plato se moja con pan”.

La escena, en el fondo, puede servir de ejemplo para lo que el cómico gallego, guionista y también actor, Manuel Burque, llamaba "fascismo culinario gallego" en el pódcast ¿Cómo comes? de Podium Podcast. “Los gallegos somos muy regionalistas, muy nacionalistas de lo nuestro, y la comida nos hace ser muy fascistas de lo culinario. Nos vamos fuera y miramos por encima del hombro. Yo creo que es una lupa de lo que luego le pasa a España fuera de España, que va diciendo que en España se come mejor. Pues los gallegos somos los más de eso”, decía entre risas.

Quizá la reacción del acompañante de Emma en su pequeña mariscada no ha sido tanto una regañina como una muestra de amor por su tierra: una defensa espontánea de ese placer sagrado que, en Galicia, empieza y termina en una mesa a la hora de comer.