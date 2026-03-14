Va a comprar a un Lidl de Irlanda durante la semana española y echa muchísimo de menos uno de los manjares por excelencia

Lidl vive la conocida como "semana española" en sus supermercados extranjeros, donde traen una gran variedad de productos típicos de España y lanzan la oferta para que prueben de primera mano la gastronomía española. Esta semana ha sido en Irlanda, mientras que la que viene se llevará a cabo en Reino Unido.

A la joven creadora de contenido almeriense Marta Alarcón (@martaalarconnn) le ha pillado en Dublín, ciudad en la que vive desde hace un tiempo junto a su pareja, también andaluz, quien ya advertía al principio del vídeo que todavía le quedan "muchos meses y muchas previas" allí. Para ellos, lo más importante han sido las pipas: "Como buen español, qué es una previa sin pipas".

Los churros (congelados) no iban a faltar en su cesta de la compra, que por 1,99 pueden llevarse 500 gramos. También había chocolate, que viene en polvo dentro de paquetes. Después han destacado los Lacasitos y las aceitunas sin anchoas. Por otro lado, patatas en bolsa y, para acompañar, mejillones.

Hay un manjar que echan de menos

Lo que no podía faltar era el aceite de oliva español, las magdalenas, croquetas de jamón y queso y patatas bravas. También les ha gustado la oferta de sardinas: "Como cada vez que llueva tengamos que comer migas, agotamos las sardinas".

Han considerado un "delito" llevarse un paquete de "paella a la andaluza" que se han encontrado en la sección de congelados, en la que también señalaron las alitas de pollo: "El que se crea que esto es una paella es delito".

Han echado muchísimo en falta el jamón ibérico, el cual no han podido enseñar porque no había: "¿¡Dónde está el jamón!?". En cuanto a reacciones, algunos españoles recuerdan cómo fue su semana española de Lidl en otros países, como Italia: "Yo antes aprovechaba estas semanas, pero me duró poco. Digamos que la calidad no es muy buena".