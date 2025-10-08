Va a una entrevista de trabajo, le hacen la de 'El lobo de Wall Street' y el jefe la acaba llamando por su respuesta

El impacto de El Lobo de Wall Street en la generación millennial es, probablemente, parecida a la que tuvo American Psyco para la generación anterior. No hay más que ver algunas redes sociales para apreciar cómo ha calado el mensaje de los 'malos' de la película en cierto de tipo de hombres.

Una joven ha compartido en su perfil de X lo que le pasó en una entrevista de trabajo y se ha pasado el juego al contar cómo reaccionó cuando el entrevistador se pensaba que era Leonardo Di Caprio en la película de Martin Scorsese sobre el auge y caída de Jordan Belford.

Al igual que en la cinta, el entrevistador le hizo la de "véndeme esto" con un ordenador, tal y como se hace en la película con un bolígrafo.

"Hoy fui a una entrevista de trabajo y el gerente me dio una laptop [un ordenador portátil] y me dijo: 'Quiero que me intentes vender esto'. Así que me la puse bajo el brazo, salí del edificio y fui a casa", ha contado.

¿Y qué pasó después? Que el entrevistador la llamó por teléfono para pedirle el ordenador a lo que ella le respondió: "12.000 varos y es tuya". Esta breve historia ha arrasado en X con más de 46.000 'me gusta' y un alcance de más de cuatro millones de personas.

"Estuvo perfecto. El objeto de deseo es creado por una necesidad. El jefe no tenía esa necesidad. Ella se la creó. Es entender cómo funciona la compraventa", dice un usuario en la red social de Elon Musk.

Hay gente que se lo ha tomado a mal y la han acusado de robar, a lo que uno responde: "Para todos los que comentan que es robo o extorsión les pondré algunos puntos a analizar. Él se la entregó y le dijo vendemela. No puso condiciones para hacerlo. Ella utilizó una estrategia de necesidad, nunca tuvo intención de quitarle el bien. Debería de ser contratada".