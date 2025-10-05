El diccionario de la Generación Z se amplía con el término para designar a los que salen siempre a su hora del trabajo y no quieren ascender

La Generación Z está cambiando la forma en que la sociedad entiende el trabajo y, sobre todo, el éxito laboral. Tanto es así que ha adoptado un nuevo término para referirse a esa forma de pensar que les caracteriza en la que se prioriza la calidad de vida y de conciliación: minimalismo profesional.

Estas palabras reseñan que no se trata de pereza ni de falta de ambición, sino de anteponer la vida fuera de la oficina y los lazo personales, señas de identidad que han caracterizado a una generación marcada por la incertidumbre económicas con empleos precarios y malas condiciones laborales, según ha publicado el medio PureBreak.

La Generación Z, aquella nacida entre 1997 y 2012, se enfrenta a un panorama muy distinto al que conocieron sus padres y abuelos, y esto se refleja en su forma de entender el mundo. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), el minimalismo es la "tendencia estética e intelectual que busca la expresión de lo esencial eliminando lo superfluo".

Traducido a lo laboral, esto supone eliminar todo aquello que no aporte algo positivo, como las horas extra o, en una generación más preocupada por la salud mental, todo aquello que ponga en riesgo de enfermar a causa del trabajo. Es decir, eliminar el estrés para vivir mejor. En esto también se incluye salir puntual del trabajo y, en ocasiones, rechazar ascensos si estos no van a aportar más beneficios que preocupaciones.

Una encuesta de Glassdoor de junio de 2025 realizada a más de 1.000 usuarios de su bolsa de trabajo mostró que el 68% de los trabajadores de la Generación Z no buscarían un puesto directivo si no fuera por el salario o el título. "Esto refleja un claro rechazo a la escalera social tradicional que las generaciones anteriores ascendieron con entusiasmo", sentenció el medio francés.