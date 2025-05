Va a vender las joyas heredadas de su abuela y se lleva la sorpresa de su vida cuando le dicen el precio

Millones de personas han visto en pocos días el intercambio monetario de una mujer que fue a una joyería a vender las joyas de oro de su abuela con el encargado de la empresa, cuyo parecido al protagonista de El Lobo de Wall Street han reseñado muchos.

Lo primero que ha tenido que comprobar el dependiente es si es "oro bueno" como la señora ha dicho: le ha pasado un imán porque el oro no se imanta y después ha rascado en pizarra y le ha añadido un ácido para ver si realmente es oro.

Después de comprobar que sí es "oro y del bueno" ha pasado a pesarlo. Ha enseñado que la balanza debe estar precintada por industria para evitar manipulaciones. Tras calibrarla ha enseñado que todo ese oro pesa 50,28 gramos y que es de 18 kilates.

¿Y a cuánto se paga el oro? Como en la Bolsa, cada día tiene un precio, en este día concreto estaba a 59,20 el gramo "máximos históricos" ha sido un total 2.977 euros. "Madre mía", ha dicho la señora. Que ha reconocido que se sorprende "muchísimo": "Venía pensando que si me diéseis 500 o 600 euros ya me iba contenta. No me lo puedo creer, maravilloso".