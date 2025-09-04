Varios profesores responden a Tamara Gorro por estos comentarios sobre el colegio de sus hijos a 2 de septiembre

La influencer Tamara Gorro ha dado que hablar por sus comentarios acerca del cuidado de sus hijos porque ella tenía que trabajar y no podía hacerse cargo de ellos: "Lo digo como lo siento. Es imposible que el colegio no empiece, que estemos trabajando... voy loca".

"Me ha tenido que ayudar una amiga mía a llevarse a Shaila con su hija. Tengo a Antonio con su amiguito aquí jugando. Estás trabajando, no puedes, si es que el equipo...", ha proseguido contando.

Ha añadido que es "imposible" y "no se puede": "Yo solicito que salgamos todos a la calle a que los colegios empiecen el día 2. Claro, es que es así. Pobre los profesores que merecen su descanso pero es que no podemos más".

"Yo no sé qué hacer, mi madre no podía ayudarnos, joder, es que es imposible. Tenía que decirlo. Qué poco ha durado la paz", ha zanjado la creadora de contenido con millones de seguidores en redes.

En los comentarios, muchos usuarios han dejado mensajes de todo tipo, muchos apoyando a las palabras de Tamara Gorro y otros diciendo que las escuelas no son lugares donde dejar aparcados a los críos.

"Los colegios no están para cuidar a nuestros hijos, están para enseñar", dice una persona. "Los profesores no somos monitores de ocio y tiempo libre y además estos días estamos trabajando. Hacemos más cosas que dar clase. Antes de hablar hay que informarse", explica otro.

"Soy profesora, empecé el día 1 y mis hijos empiezan el 8. Todos tenemos que hacer encaje para dejar a nuestros hijos. Increíble", señala otra docente. "Reclamación absolutamente llena de desconocimiento… si vas loca los profesores también vamos locos los primeros días de preparación del curso escolar. Un saludo", explica otra.

"Los docentes no somos tu conciliación, tenemos 175 días de enseñanza reglada y da gracias que no se cambien porque estamos muy por encima de las horas de centros europeos, con lo cual estarías peor", zanja.