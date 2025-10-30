"Vengo caldeada del instituto": el tremendo enfado de la profesora Laura Gómez tras todo lo que vivió en clase

La profesora de matemáticas en un instituto y creadora de contenido en TikTok Laura Gómez, conocida en este red social como @laurimathteacher, tiene más de 1,6 millones de seguidores a los que le cuenta cómo es su día a día, da consejos sobre cómo dar clase o informa de novedades del sector.

Sin embargo, en uno de los últimos vídeos también ha mostrado el enfado con el que terminó un día de trabajo. "Vengo caldeada del instituto", comenzaba diciendo, mientras mostraba un vídeo de una noticia del informativo de Cuatro en el que se decía que el mal comportamiento de los alumnos afecta al sistema educativo y destacando que uno de cada cinco docentes españoles se está planteando dejar la enseñanza por estos motivos.

Ella ha contado su caso: "20 minutos de reloj he necesitado para empezar mi clase. 20 minutos para poder arrancarme y decir 'eh, bueno, ¿empezamos o qué?', Y esto solo para empezar porque luego a lo largo de la clase cada cinco minutos tengo que estar mandando callar".

"De verdad que me cuesta dar una explicación en la pizarra de más de dos minutos seguidos. Estoy explicando y me tengo que estar dando la vuelta para mandar callar, que no se molesten, etc. Es imposible y los que están atentos pierden el hilo de la explicación y no lo entienden", ha proseguido.

Gómez ha dado la razón a estos alumnos: "¿Y cómo lo van a entender si no hay manera de dar una explicación completa de principio a final? Si tengo que estar interrumpiéndola cada minuto es imposible que se enteren de lo que estoy diciendo, si yo lo sé, pero no hay manera".

"Falta mucha educación"

La profesora ha insistido en que "no escuchan, les da igual todo, cierran la libreta a mitad de la clase porque ya no les apetece copiar más y hay una falta de disciplina brutal". "Hasta te sueltan que hoy no van a hacer nada", ha ejemplificado.

Además, ha planteado el debate que tiene cada vez que molesta entre esos alumnos y los que quieren prestar atención e intentar entender las cosas porque a lo mejor les cuesta más y no pueden. "Se nos hace bola dar clase porque hay una falta de disciplina brutal, de motivación, no tienen ganas de hacer nada... Falta mucha educación", ha enumerado.

Gómez ha señalado que ella hablaba un poco cuando era estudiante, pero que luego se callaba. Sin embargo eso no ocurre en estos tiempos: "Ahora entre los 20 minutos que me cuesta empezar, que cada dos minutos tengo que llamar la atención y que 10 minutos antes se ponen a recoger sin permiso, ¿dime tú qué hago yo en esos 30minutos de 50 que dura la clase".

"Cuantos más alumnos por clase más probabilidad de que alguno salte y cree follón y al final se van a quedar sin profesores porque nos están quitando las ganas de serlo", ha rematado.