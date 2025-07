Viajan hasta Asturias para ver los lagos de Covadonga y lo que se encuentran las deja blancas

La usuaria de TikTok @dramasteruel ha subido un vídeo a la red social enseñando qué es lo que se ha encontrado al ir junto a una amiga a visitar los famosos lagos de Covadonga, en Asturias.

"7 años esperando a ir a Asturias, 900 km y esto es lo que hemos visto", ha manifestado la usuaria, justo antes de adjuntar el divertido vídeo que ya ha superado 2,4 millones de visualizaciones y 230.000 me gustas.

"Los lagos de Covadonga", ha gritado la usuaria, justo antes de enfocar una espesa capa de niebla que no deja ver absolutamente nada del paisaje ni de los lagos.

"A mí me pasó lo mismo el año pasado en agosto es una estafa lo que te cobran para no ver nada"; "¡A mí me pasó igual! ¡Sólo oíamos los cencerros de las vacas!", han comentado algunos usuarios.

"He ido dos veces y dos veces así, amo Asturias pero literalmente es una tómbola JAJAJAJ Volveré a intentarlo, obviamente", ha comentado otra internauta, tomándoselo con filosofía.

"No sé si habéis visto los lagos pero esas risas junto a tu madre jamás se olvidan, lo digo por experiencia", ha apuntado otra usuaria, viendo el lado positivo de la experiencia.