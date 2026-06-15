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Vozinha, el portero de Cabo Verde, pasa de frenar a España a ganarse el cariño de todo el país por lo que ha hecho en TVE
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Vozinha, el portero de Cabo Verde, pasa de frenar a España a ganarse el cariño de todo el país por lo que ha hecho en TVE

El portero de Cabo Verde ha sido la gran estrella en el triste debut de España, que no ha podido pasar del 0-0 pese a partir como absoluta favorita.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Vozinha, el héroe de Cabo Verde ante España
Vozinha, el héroe de Cabo Verde ante EspañaFIFA via Getty Images

Nadie esperaba hablar de él. Vozinha, a sus 40 años, se ha convertido en el protagonista más improbable del España-Cabo Verde. Porque en un duelo pensado para que la campeona del mundo en 2010 ganase con claridad, sus paradas han permitido al país africano sacar un empate a cero milagroso

Fiesta nacional en el archipiélago atlántico africano, que partía como 'cenicienta' del Grupo H y con el temor de ser goleado por una España aspirante a llevarse el Mundial.

Este portero, de nombre Josimar Dias, nacido en 1986 y actualmente en el G. D. Chaves de la segunda división portuguesa ha sido por motivos obvios el MVP. Y como tal, ha pasado por los micrófonos de TVE tras acabar el partido para hacer balance.

A las preguntas en mitad gallego mitad portugués (lengua principal en Cabo Verde) del periodista Roi Groba, el meta caboverdiano ha respondido con un sorprendente español que ha terminado de llamar la atención tras todas sus paradas.

"Trabajamos toda nuestra vida por este partido, por este sueño. Jugamos para competir. Muchos piensan que somos muy pequeñitos, pero vamos a competir todos los partidos", ha apuntado con humildad pero con todo el orgullo y aún con la fatiga evidente de una batalla de casi 100 minutos. 

Su imagen llorando nada más pitar el árbitro el final del partido ya habían impactado. Aún con los ojos vidriosos, Vozinha afrontó una entrevista —esta vez en inglés— para hacer balance. Algo más calmado, detalló la dimensión de un logro "que muchas generaciones pasadas en Cabo Verde han soñado" y que este lunes "han podido cumplir". 

Sus palabras en varias lenguas han terminado de disparar el 'fenómeno Vozinha', que ha pasado de contar con apenas 50.000 seguidores a más de 1'7 millones en su perfil de Instagram. Y subiendo... Ya tenemos a la primera estrella insospechada del Mundial de EEUU, México y Canadá 2026.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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