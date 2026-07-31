Un guía turístico critica la suciedad en un rincón de El Puerto de Santa María y el alcalde le amenaza con una denuncia: "Yo estoy muy tranquilo"

Si eres guía turístico, mucho cuidado con lo que dices por las redes. La lección se la lleva Francisco Javier Aranda, un joven veinteañero que trabaja enseñando la provincia de Cádiz a quienes la visiten y que es más conocido en internet como @javielitoguia. Además de su labor turística, Aranda es creador de contenido y suma más de 45.000 seguidores entre Instagram y TikTok.

Días atrás, Aranda decidió denunciar a través de sus cuentas la suciedad que se acumulaba en una esquina exterior del castillo de San Marcos, en El Puerto de Santa María, la quinta ciudad más poblada de la provincia de Cádiz. "Os tengo que decir una cosa que no me la puedo callar más. El que tenga que encargarse de esto, vaya tela. (...) Qué barbaridad. Qué pestazo a meado", lamentaba.

El castillo de San Marcos es una iglesia fortaleza edificada sobre los cimientos de una mezquita del siglo XIII. Hoy su propiedad es de una bodega de la ciudad, las Bodegas Caballero, pero la suciedad se acumula en su exterior: justo al lado del castillo hay una discoteca y el incivismo de unos pocos ya lo hace todo. "Yo soy el primero que tiene 20 años y le gusta salir de fiesta, pero no puede ser esto".

"Esto", dice el popular guía turístico de Cádiz provincia, es que en la esquinita del castillo de San Marcos aparezca cada mañana "mi colega Juan de la Costa con tres o cuatro cubatas por todo lo alto". En la esquina en la que Javier estaba grabando está el busto de Juan de la Cosa, y a pocos metros de él un mosaico de azulejos con la recreación del mapa que hizo este cartógrafo español, autor del primer mapamundi que incluía América.

El creador en cuestión lanzó su denuncia con la afabilidad que le caracteriza, pero no a todo el mundo le sentó bien la crítica. Es el caso del alcalde de El Puerto de Santa María, el popular Germán Beardo, en el cargo desde el año 2019. El primer edil se animó a comentar el vídeo, y ya estalló toda la polémica:

"Lo primero que tendría que hacer es hablar bien. Lo segundo es que esa plaza se limpia y baldea todos los días a primera hora, más respeto a los operarios. Lo tercero es que delante tiene una discoteca pero no vivimos en una dictadura en la que un político decide si ese local es una discoteca o una peluquería. Lo cuarto es que el castillo es un bien privado, no público, del Grupo Caballero. Y lo último es que si supuestamente es un guía lo que tiene que hacer es hablar mejor de la ciudad".

"Yo estoy tranquilísimo"

A ese comentario, el creador de contenido adujo que "ser guía no significa defender la ciudad como si fuera un equipo de fútbol". "Germán, menos corrupción y fiesta y más limpieza y cultura", le espetó. Ahí estalló el conflicto. "Es muy grave lo que has escrito. Si me estás acusando de algo, estaré encantado de ampliar la denuncia".

"Déjame por privado nombres, apellidos y email. Así nos vemos en el juzgado y o bien rectificas o bien contribuyes al coche que las monjitas del Espíritu Santo necesitan y al cual estoy donando las cantidades que por bocachanclas recaudo de los que escriben estupideces como la tuya", incidía Germán Beardo. Acto seguido, el regidor le daba media hora al veinteañero para que rectificara. "Se pasó la media hora. Ya hemos localizado tus datos. Chao (sic).

El HuffPost se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María para conocer si el alcalde efectivamente ha interpuesto esta denuncia contra un guía turístico y creador de contenido de 20 años que criticó la suciedad de una plazoleta de la ciudad en redes sociales. En el correo electrónico se inquiría al Consistorio por las imputaciones o acusaciones que se estuviesen realizando sobre el joven: por el momento no ha habido respuesta.

Por su parte, Javier Aranda, @javielito, ha compartido en sus propias redes todo lo que ha pasado. "Me quiere denunciar el alcalde de El Puerto de Santa María y no es que me haya amenazado en privado sino que me lo ha dicho públicamente en los comentarios de un vídeo". El joven abunda en que ya estaba desesperado, a punto de comprar pinzas para ponérselas en la nariz a los turistas que hicieran sus tours guiados. Su vídeo se ha viralizado y ha recibido ya cerca de 15.000 me gustas solo en Instagram.

"Yo estoy tranquilísimo", corrobora el joven Francisco Javier Aranda a El HuffPost. "Se lo he mandado mi abogado". "Yo trabajo también en El Puerto y cualquiera que vaya lo puede ver, el patrimonio está abandonado; todo por el modelo turístico del Ayuntamiento, que incentiva el turismo de fiesta y borrachera. Denuncié lo que tenía que denunciar, que el patrimonio estaba maltratado".

En su propia publicación en Instagram el guía lo explicaba: "Me amenazó con denunciarme después de responderle que verdaderamente lo que hay en esta ciudad es corrupción y fiesta y debería haber más limpieza y cultura". A lo que abunda en que "no existe solo la corrupción política". "Hay muchos tipos de corrupción y él lo ha considerado un insulto y su manera de responder ha sido esa. Sin sentido".