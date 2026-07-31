El juez Joaquim Bosch sentencia sobre los términos más utilizados para la crisis de inmigración de Ceuta: "Son gente desesperada"

El juez Joaquim Bosch ha hablado acerca de la grave crisis migratoria que está viviendo Ceuta después de que el jueves entraran casi 50.000 inmigrantes de forma continuada, colapsando la capacidad de acogida de la ciudad, y sobre las reacciones del Gobierno.

En el programa vespertino de TVE Malas Lenguas, Jesús Cintora le ha preguntado si se está utilizando a seres humanos para intereses políticos "espurios" que pueden derivarse de "las intenciones del rey de Marruecos de abrir la mano para que esta gente se juegue la vida y al mismo tiempo acaben en un periquete en el tablero político".

"Me parece evidente que hay intereses geopolíticos en este tipo de maniobras. Sin duda puede haber mafias detrás de estos movimientos, pero por mucha mafia que haya, si el gobierno de Marruecos no deja pasar a la gente y hace lo que debe hacer un gobierno responsable, esa gente, con mafias o sin ellas, no habría podido traspasar la frontera española", ha opinado el magistrado.

"Solo veo gente desarmada"

Sobre hablar de asalto e invasión, Bosch ha comentado que en las imágenes que aparecen en las televisiones, los medios de comunicación y las redes sociales "solo veo gente desarmada, no veo gente que venga aquí a agredir a nadie ni a ocupar ningún territorio, son gente desesperada".

"Hay que estar muy desesperado para jugarse la vida en ese espacio de frontera que parece un mar tranquilo, pero que tranquilamente también puedes perder rápidamente la vida", ha añadido.

"No tienen la culpa de la actuación de Marruecos"

La resolución del Tribunal Supremo, según ha señalado, es una cuestión jurídica: "Si ves la ley es comprensible y los tribunales anteriores habían leído lo mismo que leo yo".

"Si se quiere cambiar, se puede reformar la ley de extranjería, pero ya digo, a mí lo que me parece es que un Estado democrático no puede tratar a las personas deshumanizándolas", ha añadido.

"Estas personas no tienen la culpa de la actuación del régimen de Marruecos y nosotros siempre, cualquier respuesta jurídica que demos, debe ser siempre respetando los derechos de las personas", ha sentenciado.