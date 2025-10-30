Pedro Sánchez resuelve toda duda sobre sus gafas con un tuit que apunta a ser lo más comentado de la tarde

MADRID, 30/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo, estPedro Sánchez y sus comentadas gafas 'de cerca' en el Senado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado respecto a los muchos comentarios que se han hecho en las redes sociales acerca de las gafas que llevaba puestas durante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, que ha calificado como una "Comisión de difamación", además de rezar que "esto es un circo".

El jefe del Ejecutivo acaba de publicar un tuit sobre el origen de sus gafas y le han bastado cuatro palabras y un link que lleva directamente al perfil oficial de Instagram de la tienda donde las ha comprado.

"LO DE LAS GAFAS", escribe Sánchez en mayúsculas. Llegan desde la tienda madrileña de gafas 'Gafavintage', que se encuentra en Madrid, capital española, en la calle de Santiago número 0.

En apenas unos minutos el tuit ha alcanzado más de 50.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' (y subiendo). Las reacciones no han dejado de surgir y una de las más sonadas ha sido la del famoso meme "Más sabe el Perro Sanxe por perro que por Sanxe" que ha utilizado la cuenta oficial del PSOE.

"Ahora resulta que lo grave es leer sin gafas, el nivel del PP está bajo tierra", respondía el usuario @guizegalvan. "He temido, incluso, con el nivel tan alto de la comisión—sarcasmo— que al ponerte las gafas te cantaran la canción que en mis tiempos cantaban los niños del colegio: gatitas cuatro ojos, capitán de los piojos", comentaba la usuaria @teresa941015.

La tienda de gafas responde a las dudas

La propia empresa de gafas ha subido una publicación a su perfil oficial de Instagram (@gafavintage) y resuelve toda duda: "Aclarando el tema del día, las gafas son unas Dior Monsieur vintage que le vendimos hace unos 5 años. El precio de la montura ronda los 250 euros y, a juzgar por las imágenes, las gafas se mantienen como nuevas. Por eso todos los medios de comunicación se han creído que las estrena hoy".