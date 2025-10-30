Pedro Sánchez, en la Comisión de Investigación del caso Koldo en un Senado con mayoría del PP: "Esto es un circo"

"Esto es un circo". Con estas palabras, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado clara esta mañana su opinión respecto a la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado, en la que comparece este jueves, un espacio que el jefe del Ejecutivo ha preferido calificar como "Comisión de difamación".

Aunque la Comisión se ha convertido más bien en una disputa dialéctica entre Sánchez y algunos senadores, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha reconocido que está "convencido de que, en alguna ocasión", pudo "liquidar gastos siempre con factura" en su cargo al frente de la formación socialista. Así ha contestado Sánchez a preguntas de María Caballero, de UPN, a quien Sánchez ha reiterado en diferentes ocasiones que "el PSOE es el partido más transparente". "En el PSOE no hay sobresueldos, a diferencia de en el Partido Popular", ha afirmado el jefe del Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, que ha hecho uso de unas gafas para leer, ha sacado de quicio en diferentes ocasiones a algunos de los senadores del Partido Popular, que ante algunas de sus respuestas han contestado golpeando sus asientos, sobre todo cuando Sánchez ha intentado referirse a la financiación del Partido Popular. Respecto a la del PSOE, Sánchez ha insistido en que todo es correcto. "El informe de la UCO no acredita financiación ilegal y reconoce que el PSOE acreditó todos los pagos", ha asegurado.

Esta primera intervención de Sánchez ha generado, además de las quejas de los senadores del PP, incluso del presidente de la Comisión, algún momento gracioso, como cuando la senadora de UPN preguntó acerca de los viajes en el Peugeot con Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. "¿Me está preguntando cuántos iban en el Peugeot? ¿De verdad? Pues señoría, depende del día", contestó Sánchez entre risas, a lo que María Caballero contestó: "Me alegro que se lo esté pasando bien". "No me lo estoy pasando bien, solo que es una pérdida de tiempo", aclaró él.

En todo momento, Sánchez se ha mantenido al margen de las investigaciones que acorralan a quienes fueran los números dos del PSOE, cuestiones que, según ha defendido, deberá dirimir la Justicia. Sobre el exministro Ábalos, el presidente del Gobierno ha reconocido que era alguien con cualidades políticas, si bien ha aclarado sentirse "repugnado" por sus "hábitos personales", con relación a los comentarios que este y Koldo García hacían sobre las mujeres.

Como ha hecho desde el estallido del caso, Sánchez ha defendido que tanto el PSOE como él mismo actuaron en cuanto conocieron unos hechos presuntamente delictivos. "Hemos tomado medidas desde el punto de vista orgánico como institucional", ha comentado el secretario general del PSOE. También en este aspecto Sánchez ha aprovechado para atacar al Partido Popular, de quien ha deslizado que no actuaba con la misma "contundencia" con sus propios casos de corrupción.