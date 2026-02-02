Arturo Pérez Reverte: "David Uclés no volverá aquí. Se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite 'Letras en Sevilla' con su presencia"
El organizador de las jornadas sobre la Guerra Civil ofreció unas declaraciones en una rueda de prensa convocada ante su cancelación tras la marcha de David Uclés.
David Uclés está de actualidad por su victoria en el Premio Nadal 2026 con la novela La ciudad de las luces muertas, que se lanza el 4 de febrero. Pero también por una polémica surgida cuando anunció vía redes sociales que se negaba a participar en la XI edición de Letras en Sevilla.
El motivo era que compartía cartel junto a José María Aznar, expresidente del Gobierno, e Iván Espinosa de los Monteros, exdiputado de VOX. Pero Uclés estaba también enfadado por el título de las jornadas, 1936, la guerra que todos perdimos, del que dijo que no es "exacto ni justo. La guerra no la perdimos todos, la guerra la sufrimos todos, pero la perdieron los republicanos y la ganaron los franquistas, que se lucraron de eso durante cuarenta años".
Su marcha, y también la de Antonio Maíllo, provocó el enfado de los organizadores del acto, Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, y finalmente la cancelación de las jornadas.
Sin embargo, días después de que se tomara la decisión se celebró una rueda de prensa convocada por la Fundación Cajasol, patrocinadora de la cita literaria, en la que el autor de Alatriste realizó una serie de aclaraciones y declaraciones y reveló la nueva fecha para las jornadas literarias, que serán del 5 al 9 de octubre de 2026.
Jesús Vigorra tomó la palabra para explicar cómo se habían desencadenado los hechos. El sábado 24 de enero recibe un mensaje de David Uclés en el que le dice que no puede estar en un debate "donde hay personas con las manos manchados de sangre, se refiere a Aznar. Me quedé chocado".
Contó entonces que Uclés supo de estas jornadas desde el 26 de mayo.