El rey de Noruega, hospitalizado en Tenerife por una infección y deshidratación

El rey Harald, en la ceremonia de bienvenida a los reyes de Dinamarca, el 14 de mayo de 2024 en Oslo, (Noruega).

El rey Harald V de Noruega se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Hospiten Sur de Tenerife a causa de una infección y una deshidratación, según informó la Casa Real Noruega en un comunicado de prensa.

El estado del monarca "es, dadas las circunstancias, bueno", añade la nota. El monarca tiene ya 89 años y estaba de vacaciones en la isla canaria junto con su mujer, la reina Sonja.

La Casa Real Noruega ha informado, además, de que "el médico personal del rey viajará a Tenerife para asistir al personal sanitario local".

"La pareja real se encuentra actualmente en una estancia privada en Tenerife con motivo de sus vacaciones de invierno", agrega el documento.

"Se ofrecerá una actualización sobre la salud del Rey durante el miércoles 25 de febrero, después de que el médico personal haya evaluado la situación", concluye sin dar más detalles.

"Le deseo a nuestro rey una pronta recuperación", ha declarado el primer ministro del país, Jonas Gahr Stoere, en a la emisora pública noruega NRK durante una visita a Ucrania.

Salud debilitada en los últimos tiempos

Harald V es el monarca vivo de mayor edad de Europa y ha sido el jefe de Estado de Noruega desde 1991. En abril de 2024, anunció que iba a reducir sus actividades oficiales tomando en consideración su avanzada edad. De hecho, en los últimos años ha tenido diversos problemas de salud: en febrero de 2024 le implantaron un marcapasos permanente y un mes antes fue ingresado por una infección respiratoria.

Hace ya más tiempo, en 2003, le diagnosticaron cáncer de vejiga y otro en 2005, por el cual se sometió a una operación quirúrgica. Se recuperó de ambos. La última vez que fue operado fue en 2021, cuando fue intervenido por un ligamento en la rodilla, y un año antes se le reemplazó la válvula en el corazón implantada en 2005.

En enero de 2024, ante la inesperada abdicación de la reina Margarita II de Dinamarca, remarcó que seguiría en el trono hasta su muerte. "Mantengo lo que he dicho todo el tiempo: hice un juramento al Parlamento y es para toda la vida", expresó entonces.

El pasado sábado, la Casa Real publicó una imagen suya para celebrar su 89 cumpleaños que resultaba bastante reveladora de la coyuntura actual en la monarquía noruega. En la fotografía posaba junto a su hijo y heredero, el príncipe Haakon, y su nieta, la princesa Ingrid Alexandra, segunda en la línea de sucesión. Pero ni rastro en la instantánea de la esposa de su vástago, Mette-Marit.

Mal momento

Precisamente las últimas semanas están siendo muy turbulentas por la estrecha relación entre el magnate y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein y la princesa Mette-Marit, esposa de Haakon -a favor de quien su padre se negó a abdicar en enero de 2024-. aunque por la actual hospitalización del monarca noruego actuará como regente del país hasta, al menos, el próximo 6 de marzo, según la Casa Real.

Tampoco hay que olvidar que el hijo mayor de Mette-Marit, Marius Borg Høiby, está siendo juzgado estos días por varios casos de violación.

Todo eso suma y hace que este no sea el mejor momento para la monarquía en el país nórdico. Un sondeo recién publicado por el canal público de televisión NRK ha registrado el apoyo más bajo jamás obtenido por la monarquía noruega, según recoge Reuters. Así, slo un 60% de los encuestados afirma apoyarla en estos momentos, mientras que hace sólo un mes la cifra alcanzaba el 70%, diez puntos más.

A los participantes en esta encuesta también se les pidió que puntuaran del 1 al 10 a los miembros de la familia real. El rey Harald logra la máxima puntuación con un 9,2, mientras que la reina Sonia consigue un 8,6. Pero su hijo Haakon baja de un 8,8 a un 7,9.