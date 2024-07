Ya lo predijo David Bisbal antes: no se puede volar

Esta vez no han sido Los Simpson, la predicción futurista ha venido del cantante David Bisbal, quien este junio hizo un spot publicitario para Aena en el que simulaba que no se podía volar, por lo que los pasajeros debían quedarse en tierra.

Y a la vista está que el cantante no iba para nada desencaminado ya que ahora, a mediados de julio, con la temporada turística en su máximo apogeo, los aeropuertos españoles pertenecientes a la red de Aena han colapsado debido a un fallo informático.

Pese a que el gestor aeroportuario español ha asegurado que están trabajando para solucionar el problema lo antes posible, lo cierto es que muchos pasajeros se han quedado en tierra por el momento, así que como bien pronosticaba Bisbal, volar no van a volar.

"¿Qué pasaría si un día desaparecieran los aeropuertos? Pues que tocaría andar…", era el eslogan del anuncio de Aena que protagonizaba Bisbal, en el que cambiaba la letra de la conocida canción "Volare" por una nueva, llamada "Andare".

"Pudiendo ir volando, volando, por qué tengo que ir andando, andando. ¡Qué cruz! ¿Dónde está el aeropuerto? No entiendo qué hacemos aquí. Yo no quiero una gira sin vuelos, es un sinvivir", es parte de la letra utilizada para nueva la canción.

"Andare, oh oh, andare oh oh oh. No llego, menudo marrón, que tranqui que iría en avión", rezaba la letra del anuncio de Aena, un texto que seguro que no se imaginaron que podía resultar identificativo para tantos pasajeros tan solo un mes después.