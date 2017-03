Ha sido una rueda de prensa surrealista. Lo que había pasado antes de que se presentaran ante los medios ya indicaba que iba a ser... ¿diferente? Por decir algo, porque el presidente de EEUU, Donald Trump, había negado dar la mano a la canciller de Alemania, Angela Merkel, ante las cámaras. Y se quedó como si nada, pese a que ella se lo había preguntado expresamente.

Merkel asks Trump: "Do you want to have a handshake?"

Merkel asks Trump: "Do you want to have a handshake?"

The U.S. president did not respond.