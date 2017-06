Donald Trump ha anunciado este jueves que Estados Unidos abandona el acuerdo de París para la lucha contra el cambio climático. La potencia norteamericana rompe así sus compromisos adquiridos con otras 194 naciones firmantes y se alinea con Siria y Nicaragua como los únicos países que no participan del tratado.

El presidente de Estados Unidos había hecho campaña contra el acuerdo de París y la decisión anunciada este jueves era esperada. Pero no por eso ha dejado de provocar la crítica unánime de líderes, políticos y empresarios de Estados Unidos y de todo el mundo.

El alcalde Pittsburg, al que Trump se ha referido en su comparecencia ante los medios para decir que "fue elegido por ciudadanos de Pittsburgh y no por ciudadanos de París", ha replicado al presidente con este mensaje:

As the Mayor of Pittsburgh, I can assure you that we will follow the guidelines of the Paris Agreement for our people, our economy & future. https://t.co/3znXGTcd8C — bill peduto (@billpeduto) 1 de junio de 2017

Como alcalde de Pittsburgh, puedo asegurar que seguiremos las líneas maestras del acuerdo de París por nuestro pueblo, nuestra economía y nuestro futuro.

El comisario Miguel Arias Cañete también ha reaccionado a la decisión de Trump:

A sad day for the global community, but the #ParisAgreement will endure. The world can count on Europe. EU statement https://t.co/MeI9jov4Zf — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 1 de junio de 2017

Un día triste para la comunidad global, pero el Acuerdo de París resistira. El mundo puede contar con Europa.

Tal y como había anunciado, el multimillonario creador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha anunciado su salida de los dos comités en los que actuaba como asesor para Trump:

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world. — Elon Musk (@elonmusk) 1 de junio de 2017

Abandono los consejos presidenciales. El cambio climático es real. Dejar el acuerdo de París no es bueno ni para América ni para el mundo.

El senador Chris Murphy, de Connecticut, ha publicado este expresivo tuit:

Dear planet, we're sorry. Please just hang on for three and a half more years and we'll fix this. We promise. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 1 de junio de 2017

Querido planeta, lo sentimos. Por favor, aguanta tres años y medio y lo arreglaremos. Lo prometemos.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, una de las más firmes defensoras del acuerdo contra el cambio climático, también ha expresado su opinión en la red del pájaro azul:

"Retirando a Estados Unidos del Acuerdo, el presidente Trump ha cometido hoy un error de consecuencias fatales", dice la alcaldesa.

Incluso el primer ministro sueco había intentado que Trump no abandonase el acuerdo con este simpático tuit:

.@realdonaldtrump We urge you to show global leadership, we need the USA on the team. Your Nordic Friends #ParisAgreement pic.twitter.com/7xgGv7ZjmT — SwedishPM (@SwedishPM) 1 de junio de 2017

"Donald Trump, le instamos a mostrar su liderazgo global, necesitamos a los Estados Unidos en nuestro equipo. Sus amigos nórdicos".

Pero no hace falta salir de Estados Unidos para comprobar el descontento provocado por la decisión de Trump. Aquí, el presidente de Microsoft:

We're disappointed with the decision to exit the Paris Agreement. Microsoft remains committed to doing our part to achieve its goals. — Brad Smith (@BradSmi) 1 de junio de 2017

Molestos con la decisión de abandonar el acuerdo de París. Microsoft mantiene su compromiso de hacer lo que esté en nuestra mano para lograr sus objetivos.

Al presidente de General Electric, uno de los conglomerados industriales más grandes de Estados Unidos, tampoco le ha gustado nada la decisión adoptada por su presidente:

Disappointed with today's decision on the Paris Agreement. Climate change is real. Industry must now lead and not depend on government. — Jeff Immelt (@JeffImmelt) 1 de junio de 2017

Decepcionados con la decisión sobre el Acuerdo de París. El cambio climático es real. La industria debe ahora liderar y no depender del Gobierno.