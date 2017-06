Duro desplome de los independentistas en Escocia: 22 escaños menos

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) ha sufrido un duro revés en las elecciones británicas y ha perdido 22 diputados (de 56 a 34) con respecto a los comicios del 2015. La pérdida de apoyo popular de los independentistas, unida al ascenso del Partido Conservador, se interpreta como un rechazo implícito a la convocatoria de un segundo de referéndum soberanista anunciado por la ministra principal Nicola Sturgeon. La ministra ha afirmado este viernes que las elecciones han sido "un desastre" para la primera ministra del país, Theresa May.

"Para nosotros está claro: no a un segundo referéndum, no a una mayor incertidumbre y no a la división que causaría a este país", ha proclamado la líder conservadora en Escocia, Ruth Davidson.

A pesar de los resultado, Sturgeon ha asegurado que su partido "ha ganado las elecciones en Escocia". "Pero claramente tengo que reflexionar sobre el resultado de las elecciones", ha añadido.