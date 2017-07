Los tuits del jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca que contradicen a Trump

Si Donald Trump monta un circo, le crecen los enanos. El nombramiento de Anthony Scaramucci como nuevo jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca desencadenó la renuncia del portavoz, Sean Spicer, en lo que fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la voz de Trump ante los medios.

Spicer, opuesto al nombramiento de Scaramucci, había soportado desplantes del presidente de los Estados Unidos (como cuando le dejó fuera de la reunión con el papa Francisco) y este viernes decidió renunciar a su cargo.

Con el nombramiento de Scaramucci, Trump pretendía dar un nuevo impulso a la imagen de la Casa Blanca, pero lo que ha destapado son las tensiones internas, ya que ni el secretario de la presidencia, Reince Priebus, estaba de acuerdo con las modificaciones.

En su primera comparecencia pública, Scaramucci negó que hubiese tales tensiones internas y aseguró que la "cultura" del equipo es "poner por delante la agenda del presidente". "No tengo ninguna fricción con Sean" y tampoco con Priebus, dejó claro Scaramucci. "Con Reince somos un poco como hermanos, inclusive a veces jugamos duro como hacen los hermanos", añadió.

En la estructura de la Casa Blanca, la oficina de Scaramucci es la que diseña la estrategia de comunicaciones de la presidencia, aunque el portavoz es el rostro visible encargado de aplicar esa línea comunicacional. Ahora ese cargo lo ocupará quien fuera la adjunta de Spicer, Sarah Huckabee Sanders.

Lo paradójico del nombramiento de Scaramucci son sus opiniones sobre temas tan controvertidos como el control de armas o el cambio climático.

Dos asuntos en los que, a tenor de los tuits rescatados por periodistas estadounidenses, el nuevo jefe de Comunicaciones de la Casa Blanca disiente profundamente con su jefe, el presidente estadounidense, Donald Trump.

Si Trump defiende la posesión de armas, Scaramucci opina esto: "Nosotros (los EEUU) somos el 5% de la población mundial pero tenemos el 50% de las armas del mundo. Ya basta. Es de sentido común aplicar más controles".

We (the USA) has 5% of the world's population but 50% of the world's guns. Enough is enough. It is just common sense it apply more controls