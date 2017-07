Turull: "El Govern asumirá toda la responsabilidad de manera conjunta y solidaria"

El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha retado hoy al Gobierno a "mirar sus gastos" destinados a "informes falsos de las cloacas del Estado" antes de "dar lecciones o instrucciones" al gobierno catalán, que asume la "responsabilidad" de cualquier decisión o gasto para el referéndum unilateral del 1-O.

En declaraciones a Efe-TV en Parets del Vallès (Barcelona), Turull ha lamentado que el Gobierno haya "intervenido financieramente" a la Generalitat y que pretenda controlar todos los gastos de la administración catalana para que no se destine ni un euro al referéndum anunciado por el Govern para el 1 de octubre.

"Que miren también sus gastos, lo que han gastado en informes falsos de las cloacas del Estado o por qué no han sido tan vigilantes con los 60.000 millones destinados al rescate de la banca o los 1.400 millones para la plataforma Castor. Que vigilen su casa, que lo hagan bien, y que después intenten dar lecciones o instrucciones a los demás", ha indicado Turull.

El conseller de Presidencia ha señalado que si el Gobierno quiere identificar los "nombres y las caras" de los responsables de "cualquier decisión, cualquier gasto, directo o indirecto, sobre el referéndum del 1-O", lo que debe hacer es mirar una foto del gobierno catalán, porque el presidente, el vicepresidente y todos los consellers asumirán "toda la responsabilidad de manera conjunta y solidaria".

"Somos nosotros los que asumimos y ponemos la cara, la determinación y la decisión", ha apuntado Turull, que ha exigido al Gobierno que deje a los funcionarios de la administración catalana que sigan haciendo "su gran labor de manera correcta" sin inundarles con "papeleo".

"Si se piensan que con este trabajo, con este papeleo que piden, podrán parar alguna cosa, están muy equivocados", ha avisado.

Turull ha recordado que la Generalitat ya trasmite al Gobierno "toda la documentación" sobre sus cuentas porque "desgraciadamente" la administración catalana está intervenida financieramente desde hace años.

Por este motivo, se ha preguntado si hasta ahora el Ejecutivo central se ha mirado o no los papeles sobre los gastos que le ha entregado la Generalitat. "Que los miren, está todo perfectamente documentado", ha alegado.

Turull ha garantizado que la Generalitat obedecerá el mandato del Parlament para organizar y celebrar el referéndum anunciado para el 1-O y ha agregado que, desde que se anunció la fecha y la pregunta del referéndum unilateral, la decisión sobre el futuro de Cataluña "está en manos de los ciudadanos".

"Si ellos -el Gobierno- pretenden hacer otra vez el "ofertón del verano", que lo hagan. Y los ciudadanos, si quieren, les creerán o no. Yo, por supuesto, no me los creeré, pero están en su derecho de hacer las propuestas que crean, que hasta ahora no han hecho, y las que han hecho, al estilo de 'lluvia de millones', al final son una granizada de incumplimientos", ha indicado.

Según Turull, los catalanes "se han ganado el derecho" a decidir el futuro político de Cataluña votando sobre la independencia. "La decisión está en sus manos, no hay marcha atrás", ha avisado.