'Albert Einstein' corrige a Ivanka Trump por un tuit que provoca mofas generalizadas

El pasado siempre vuelve. Y, si no, que se lo digan a Ivanka Trump, hija del presidente de Estados Unidos, que en 2013 cometió un error en Twitter. Ahora varios usuarios han rescatado el mensaje para hacerle pagar por el fallo.

"Si los hechos no encajan en la teoría, cambia los hechos", escribió Ivanka Trump el 23 de junio de 2013. El error es que atribuyó esa cita a Albert Einstein, que en realidad no es el autor de la frase.

"If the facts don't fit the theory, change the facts." - Albert Einstein #quote #sunday

En los últimos días, muchos usuarios de Twitter se han mofado de Ivanka Trump por su error. Hay incluso quien acusa a la hija del presidente de Estados Unidos de dedicarse a "inventar citas de personajes históricos para parecer más inteligente".

Aunque lo cierto es que Ivanka Trump no es la primera en adjudicar esa cita a Einstein. El error se debe a la mala interpretación de una anécdota que se menciona en la biografía de Albert Einstein escrita por Abraham Paris. El físico siempre defendió que eran los hechos los que sostenían y justificaban una teoría y nunca al revés.

En cualquier caso, las mofas han sido tales que incluso la cuenta oficial de Albert Einstein en Twitter, gestionada por la compañía GreenLight, se ha pronunciado. En un tuit, asegura: "Podemos confirmar que Albert Einstein nunca pronunció esa frase". Además, recomienda a Ivanka Trump el libro The Ultimate Quotable Einstein, que recopila las citas más famosas del físico.

We can confirm that Albert Einstein never said this quote. Here's a worthy purchase via @PrincetonUPress: https://t.co/FdGWkO1qpz https://t.co/eWTUhskgvR