Twitter se burla de Maluma por dar a entender que Amsterdam está en Bélgica

El cantante Maluma tiene problemas con la geografía. Así se desprende, al menos, de un tuit que ha publicado en la noche del lunes y que ha provocado el cachondeo generalizado en Twitter por contener un error de bulto: alude a sus fans de Bélgica para anunciarles que el próximo 28 de septiembre estará en Amsterdam (Holanda).

Hello Belgian fans. I'm playing at AFAS LIVE (Amsterdam) on September 28. I would love it if you could join me!... https://t.co/7JApDRoM3W