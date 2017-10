Ocho países europeos, entre ellos España, exigen a Israel que les compense por las demoliciones de Palestina en proyectos con dinero comunitario

Es un hecho sin precedentes: ocho países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, han reclamado a Israel que les compense por las demoliciones que ordena en suelo cisjordano, palestino, ocupado desde 1967, sobre proyectos que en su día contaron con dinero de estos estados comunitarios. Esta es una larga reivindicación de las autoridades palestinas: que Occidente se queje y pida dinero cuando se destruye algo en lo que puso dinero.

Según ha avanzado en exclusiva el diario francés Le Monde y ya corroborado el israelí Haaretz, estos países son, además de España, Francia, Suecia, Luxemburgo, Italia, Irlanda, Dinamarca y Bélgica, que es el impulsor de la idea. Todos han firmado una carta formal de protesta -que se entregará al Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu en los próximos días- en la que reclaman más de 30.000 euros en compensación por la confiscación y demolición de varias estructuras e infraestructuras humanitarias que habían construido en la llamada zona C de Cisjordania, que está bajo control israelí, como el 62% de todo este territorio palestino.

