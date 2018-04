Los profesores llenan Twitter de libros para reírse de sí mismos

Los profesores siempre están dispuestos a tomarse con humor su profesión y arrearle algún capón a los políticos por las leyes y presupuestos educativos. Después de la genial iniciativa de #CuadrosDocentes, en la que emplearon pinturas famosas, ahora le ha tocado el turno a la literatura.

Cientos de maestros se han lanzado a Twitter para reírse de sí mismos, de sus alumnos y en general de su profesión utilizando títulos de libros con mucha ironía. También se mofan de los padres de sus estudiantes, de los partidos y hasta de sus propios colegas.

Títulos de obras infantiles, de álbumes, clásicos incunables, nuevos o viejos, de género, de autores nacionales o extranjeros, todo les sirve para echarse unas carcajadas a costa de todos, porque todos hemos pasado por la escuela. De todas, contra todas y para todas las edades.

- No has hecho los ejercicios

- Sí maestro, mira lo que pasa;me quedé a comer en casa de mi abuela porque los martes juego al fútbol y me pilla más cerca,y antes de ir al entrenamiento me puse y los hice en la libreta vieja pero ahora me hepasado a portabloc y ... #LibrosDocentes pic.twitter.com/wLPRhVIxFh