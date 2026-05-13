Kylian Mbappé señala qué fue lo que más le sorprendió de España nada más llegar: a muchos les acaba pasando

El futbolista francés Kylian Mbappé, delantero estrella del Real Madrid, ha revelado en una entrevista en Vanity Fair qué fue lo primero que le sorprendió al llegar a Madrid cuando fichó por el club blanco en el verano de 2024. Se trata de una sensación que también comparten muchos extranjeros en redes sociales cuando aterrizan por primera vez en España, simplemente por una cuestión cultural.

"Fue un poco de todo. Tengo que ser honesto. Cuando llegué a Madrid no tenía absolutamente ni idea de la ciudad. Nada.", ha expresado al inicio del extracto de la citada entrevista, publicada en la cuenta de TikTok de la revista.

Sin embargo, sí que le sorprendió "la cultura, la gente, lo bien que te reciben y la forma en que quieren ayudarte todo el tiempo". Ha hecho hincapié, además, en la comida: "Tienen buena comida. Es difícil igualar la comida francesa, pero intentan hacerlo. No está mal".

"Comen muy tarde"

También ha halagado el clima español: "Es muy agradable, también es muy tranquilo estar en un lugar como este y realmente disfrutar de mi tiempo en Madrid". Ha destacado, además, el hecho de recibir "amor" por parte de los aficionados merengues en todas partes: "Es el club más grande del mundo, el más famoso, incluso cuando voy con la selección nacional, hay muchos aficionados del Madrid".

Sin duda, sí que hubo una forma de vida de los españoles que más le sorprendió: "Lo que más me sorprendía cuando solía llegar es que coman tan tarde. En Francia el desayuno es a las nueve, a las 12 el almuerzo y a las 20 la cena".

Por otro lado, también ha puesto en valor la tranquilidad tanto de la ciudad como de los propios ciudadanos: "Son como tranquilos, todo es tranquilo. Cuando uno dice algo, siempre responden: tranquilo, está bien. Se lo toman con calma".

"Cristiano me ayudó mucho en mi primer año"

Es bien sabido que uno de sus modelos a seguir es Cristiano Ronaldo. Lo ha vuelto a confirmar y, además, ha afirmado que se han hecho amigos y que le ayudó al mudarse a Madrid porque "la conoce muy bien": "Es muy grato tener a personas a las que uno idolatra cuando es joven y que luego se convierten en sus amigos. Solíamos hablar mucho".

"Él me ayudó mucho cuando estuve en Madrid en mi primer año. Pasó casi diez años aquí, así que tenemos una relación maravillosa y estoy contento con eso. Por supuesto, me alegró hablar con él la primera vez porque era alguien a quien yo idolatraba cuando era joven", ha recordado.