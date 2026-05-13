Uno de los tiktokers más famosos de México dice todo esto del viaje de Ayuso

El tiktoker mexicano Gerardo Vera ha dedicado un vídeo de cuatro minutos a hablar de la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso a su país. Con más de 2,1 millones de seguidores, Vera es uno de los creadores de contenido político con más 'me gusta' de México con 77,4 millones.

Explica Vera que el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid fue "un desastre absoluto" y ha ido intercalando momentos polémicos donde, por ejemplo, Ayuso escribe México con J y es reprendida por ciudadanos del país por sus desplantes a la presidenta Sheinbaum.

Critica el tiktoker la defensa de Ayuso de Hernán Cortés, el escribir México con J y su salida del país con acusaciones de persecución contra el gobierno mexicano. Pero Vera pone el foco en otro lado: en los que decidieron llevarla allí.

El creador de contenido explica de forma pormenorizada todos los encontronazos que ha tenido Ayuso desde su llegada al país: con la iglesia mexicana, con los indigenistas por celebrar La Conquista, con el Gobierno y con ciudadanos cercanos al partido de Sheinbaum.

"Reconocer los horrores de La Conquista de ninguna manera significa odiar al pueblo de España. El México de hoy no sería posible sin España", reconoce el tiktoker, que señala que se comparte cultura, idioma y hasta familia.

El creador de contenido ha criticado al PAN, la oposición al Gobierno: "La llenaron de aplausos reconocimientos y medallas. Todo financiado con 300.000 euros públicos de los madrileños".

Explica este tiktoker que la oposición, aunque sabe que el Gobierno no lo está haciendo todo bien, no tiene proyecto serio y por eso han llevado allí a Ayuso "trayendo batallas culturales europeas en lugar de construir alternativas reales aquí en México".

Vera comenta que Ayuso, en su vuelta a España, ha dicho que ha sido perseguida por Sheinbaum. Señala el tiktoker que Ayuso quiso dinamitar la buena relación que llevan años intentando construir España y México con todo lo que tiene que ver con lo ocurrido desde el descubrimiento de América.