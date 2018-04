TENDENCIAS

Miriam de 'OT' estrena el videoclip de 'Hay algo en mí', la canción inspirada en 'Vis a vis'

Miriam ha salido de la Academia de 'OT' para entrar en la cárcel Cruz del Norte de 'Vis a Vis'. No sabemos si de forma definitiva o temporal para el vídeo de 'Hay algo en mí', el primer 'single' de la gallega. Una canción que viene después de la propuesta de FOX para componer una canción inspirada en la producción protagonizada por Maggie Zivantos, Alba Flores, Berta Vázquez y compañía. El videoclip, al igual que el mensaje de la canción, tiene un marcado carácter feminista y manda un mensaje, tal y como apuntó la cantante, a las "mujeres anónimas y luchadoras". No hay más que escuchar el estribillo para saberlo: "Hay algo en mí, que no van a quitarme. Soy mujer, no pertenezco a nadie".