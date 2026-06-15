Sentencia a Marius Borg Høiby: una laxa condena que tiene su explicación, una apelación y el dinero que tiene que pagar a las víctimas

El momento ha llegado. Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de Noruega, y el mundo entero conocieron este lunes 15 de junio una sentencia que ha sido condenatoria solo en parte. 88 días después de que finalizara el juicio contra él, el juez del Tribunal del Distrito de Oslo, Jon Sverdrup Efjestad, y otros dos magistrados, entraron en la sala 250 del Palacio de Justicia de la capital noruega para leer el veredicto.

Marius no estuvo presente en la sala y se enteró de la sentencia por videoconferencia desde la cárcel. Se argumentaron problemas de salud no especificados. De hecho, pasó la noche del 9 al 10 de junio en el hospital, al que llegó desde prisión por su propio pie y debidamente escoltado, por causas que se desconocen.

Marius Borg Høiby en un acto en Londres Nicky J Sims

De los 40 delitos por los que fue acusado y juzgado, fue condenado por 34. Algunos de ellos, los menores contaban con una admisión de culpa. También había admitido haber agredido a su exnovia, la llamada mujer de Frogner. Lo que siempre negó fue haber maltratado a Nora Haukland, con la que mantuvo una relación entre 2022 y 2023, así como las cuatro violaciones de las que se le acusaba.

Finalmente, fue condenado por lo ocurrido con la mujer de Frogner, por las acusaciones de Nora Haukland y por dos violaciones. Una de ellas tuvo lugar en 2018 en Skaugum, residencia del príncipe heredero, y por tanto lugar en el que vive su familia y donde también lo hizo él durante casi toda su vida. La otra, el llamado caso Vestkant, ocurrió en Oslo en 2024.

El juez Jon Sverdrup Efjestad en la lectura de la sentencia tras el juicio contra Marius Borg Høiby GTRES

Se desestimaron otras dos violaciones. Una de ellas fue la de Lofoten y sucedió el 8 de octubre de 2023. Se le acusaba además de violación con penetración, lo que acarreaba una pena mayor. La otra desestimada fue en un hotel de Oslo en 2024. El motivo ha sido, según el tribunal, que ninguna de las dos están debidamente probadas, y por tanto se ha optado por beneficiar al acusado.

El fiscal Sturla Henriksbø declaró: "Evaluar las pruebas en los casos de violación es difícil, y esa es también la razón por la que un tercio de todas las acusaciones de violación en Noruega terminan en absolución".

Boceto de Marius Borg Høiby y sus abogados en el juicio contra él por 38 delitos GTRES

Finalmente la pena ha sido de cuatro años de prisión más dos años de orden de alejamiento contra la mujer de Frogner. La Fiscalía solicitaba siete años y siete meses, mientras que la defensa aceptaba un año y seis meses. Teniendo en cuenta el número de delitos acumulados, se podía pensar que la pena iba a ser mayor, pero no, porque como recuerda NRK, en el sistema judicial noruego no ocurre como en otros países y las condenas no se acumulan. Los cuatro años derivan de haberse tomado el delito más grave. Además, el tiempo que Marius Borg Høiby ya ha pasado en prisión preventiva se descontará de su condena.

58.000 euros para las víctimas

Por otro lado, la sentencia establece que la mujer de Skaugum va a recibir 60.000 coronas (5.427,78 euros) en compensación por la pérdida de ingresos, más otras 170.000 (15.378 euros) como indemnización.

Dibujo de Nora Haukland durante el juicio contra su exnovio, Marius Borg Høiby NTB / Alamy Stock Photo

La mujer de Vetskant va a recibir 200.000 coronas (18.000 euros), Nora Haukland debe obtener del condenado 100.000 coronas (9.000 euros), y la indemnización de la mujer de Frogner se ha establecido en 110.000 coronas (10.000 euros). De este modo, el hijo de Mette-Marit tiene que pagar unos 58.000 euros en concepto de indemnizaciones a sus víctimas. ¿Quién pagará?

Apelación y la respuesta de la casa real noruega

Por otro lado, la defensa de Marius no ha tardado en apelar. Los abogados Petar Sekulic y Ellen Holager Andenæs se desplazaron a la prisión para visitar al hijo de Mette-Marit de Noruega. Høiby cree que ha sido condenado injustamente por dos violaciones y el maltrato a Nora Haukland, y por ello quería apelar y lo ha hecho.

Finalmente, ha habido reacción de la casa real noruega a la condena a Marius. Su respuesta es que no tienen comentarios que hacer. Vamos, lo que todo el mundo imagina que iban declarar oficialmente. ¿Habrá pronto un comentario de Haakon? Habrá que esperar.