Sara Marín Berbell, médica de urgencias: "Estos son los cuatro alimentos que pueden ayudar a proteger el corazón y reducir el riesgo de infarto"
"Tu intestino y tu corazón hablan constantemente".
La médica de urgencias Sara Marín Berbell ha explicado en su cuenta de TikTok @uncafecontudoctoraa una de las investigaciones más grandes jamás realizadas hasta la fecha sobre dieta y riesgo cardiovascular. "No comas semillas, no comas frutas y no comas avena si quieres tener todas las papeletas para que te dé un infarto", explica nada más empezar el vídeo.
La especialista hace referencia a un estudio publicado en la prestigiosa revista científica Nature que analizó más de tres décadas de datos sobre alimentación y salud cardiovascular. Según explica, los investigadores observaron que las personas que consumían menos determinados alimentos presentaban un mayor riesgo de sufrir problemas cardiovasculares, incluido el infarto.
El papel de la microbiota en la salud del corazón
Marín Berbell destaca que una de las claves está en la relación entre el intestino y el sistema cardiovascular. Según explica, el intestino alberga millones de bacterias que reaccionan de forma diferente en función de los alimentos que reciben. Cuando la dieta es rica en fibra y alimentos saludables, estas bacterias producen compuestos antiinflamatorios que ayudan a mantener las arterias en mejores condiciones.
Sin embargo, una alimentación basada en ultraprocesados y productos de baja calidad nutricional favorece la producción de sustancias que pueden aumentar la inflamación y contribuir al deterioro de los vasos sanguíneos. "Tu intestino y tu corazón hablan constantemente", resume la médica para explicar la estrecha conexión entre ambos sistemas.
Los cuatro "escudos" para las arterias
A partir de los hallazgos científicos, la experta señala cuatro hábitos alimentarios que podrían contribuir a una mejor salud cardiovascular.
- Semillas y frutos secos: Marín Berbell destaca especialmente el papel de las semillas y los frutos secos. Estos alimentos aportan grasas saludables y fitoesteroles, compuestos que ayudan a reducir la absorción intestinal del colesterol y favorecen un mejor perfil lipídico.
- Cereales integrales y avena: La avena ocupa un lugar destacado entre los alimentos recomendados. Su contenido en fibra sirve de alimento para la microbiota intestinal, que a su vez produce sustancias beneficiosas como el butirato, un compuesto relacionado con la reducción de la inflamación y el fortalecimiento de la barrera intestinal.
- Fruta entera: La médica también desmonta uno de los mitos más extendidos sobre la alimentación. Aunque la fruta contiene azúcares naturales, recuerda que estos se encuentran acompañados de fibra, lo que ralentiza su absorción y evita grandes picos de glucosa. Por ello, insiste en que no es comparable consumir una pieza de fruta entera que tomarla en forma de zumo, donde gran parte de esa fibra desaparece.
- Reducir la sal: El cuarto gran consejo consiste en moderar la ingesta de sodio. Un exceso de sal favorece la retención de líquidos, aumenta la presión arterial y obliga al sistema cardiovascular a trabajar con mayor esfuerzo.