Leticia Fernández-Friera, cardióloga: "Que el infarto de la mujer no duele es un mito que hay que tirar"

Durante años, la enfermedad cardiovascular se ha percibido erróneamente como un problema predominantemente masculino. Sin embargo, los expertos advierten de que esta creencia sigue teniendo consecuencias directas en la salud de miles de mujeres.

La cardióloga Leticia Fernández-Friera alerta de que aún persisten importantes desigualdades tanto en la investigación como en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares en mujeres.

"Que el infarto de la mujer no duele es un mito que hay que tirar", afirma la especialista, quien insiste en que el síntoma más frecuente de un infarto, tanto en hombres como en mujeres, sigue siendo el dolor torácico.

Una mujer con síntomas de un infarto Getty Images

Un diagnóstico que sigue llegando tarde

Fernández-Friera denuncia que las mujeres continúan estando infrarrepresentadas en los estudios científicos. Actualmente, apenas un 9,3% de los líderes de ensayos clínicos son mujeres y muchas investigaciones no contemplan adecuadamente las diferencias biológicas y sociales que afectan a la salud femenina. Según explica, todavía existe un infradiagnóstico y un infratratamiento de la enfermedad cardiovascular en mujeres.

"Las mujeres suelen acudir al hospital más tarde que los hombres. De media llegan con unos 60 minutos de retraso ante un dolor torácico", señala. Un tiempo que puede resultar crucial cuando se trata de un infarto. Además, algunos infartos femeninos presentan características distintas a los masculinos, lo que dificulta un diagnóstico rápido y preciso.

El dolor en el pecho

En los últimos años se han popularizado mensajes que aseguran que el infarto femenino se manifiesta únicamente con síntomas atípicos. Para Fernández-Friera, esta idea puede resultar peligrosa. "El primer síntoma de un infarto en una mujer es el dolor en el pecho. Eso es así", recalca.

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No obstante, reconoce que existen otros síntomas que son más frecuentes en mujeres que en hombres y que también deben tenerse en cuenta. Entre ellos destacan el dolor en la boca del estómago, molestias en la mandíbula, pérdida brusca de conocimiento, sudoración intensa, fatiga extrema o una sensación general de decaimiento.

Muchos de estos síntomas aparecen inicialmente durante el esfuerzo físico, cuando el corazón necesita un mayor aporte de sangre y las arterias no pueden suministrarlo correctamente. La especialista insiste en que cualquier dolor opresivo en el pecho que no cambie con la respiración o con los movimientos corporales debe ser evaluado de forma urgente por profesionales sanitarios.

No quedarse en casa ante la sospecha

Uno de los grandes problemas, según la cardióloga, es que muchas mujeres siguen pensando que el infarto es una enfermedad "de hombres" y minimizan los síntomas. "No queremos que se queden mujeres en casa porque crean que no pueden sufrir un infarto o porque piensen que sus síntomas no son los típicos", advierte.

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Por ello, recomienda acudir al hospital o llamar a los servicios de emergencia ante cualquier sospecha. "Más vale acudir por precaución y descartar un problema que sufrir un infarto en casa", subraya.

Cuando las arterias parecen normales

Otra de las particularidades de la enfermedad cardiovascular femenina es que algunos infartos no están causados por la clásica obstrucción de una arteria coronaria por placas de colesterol. Fernández-Friera explica que las mujeres presentan una mayor prevalencia de infartos con arterias aparentemente normales en las pruebas diagnósticas convencionales.

En estos casos, el daño puede encontrarse en la pared de la arteria y no necesariamente en su interior. Entre las causas figuran fenómenos como la disección coronaria espontánea, una patología mucho más frecuente en mujeres que en hombres, o alteraciones relacionadas con cambios hormonales y respuestas inflamatorias.