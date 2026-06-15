Sale a la luz el motivo por el que Marius Borg Høiby tuvo que ser hospitalizado antes de que saliera la sentencia... y no le deja en buen lugar

Marius Borg Høiby, de camino a una reunión con sus abogados poco antes de su ingreso en prisión

A las 08:30 horas del lunes 15 de junio de 2026, Marius Borg Høiby conoció el destino que le espera. A esa hora hicieron su entrada en la sala 250 del Palacio de Justicia de la capital noruega el juez del Tribunal del Distrito de Oslo, Jon Sverdrup Efjestad, y otros dos magistrados. Fue entonces cuando se leyó el veredicto contra el hijo de Mette-Marit de Noruega.

La sentencia ha dictaminado que Marius ha sido condenado a cuatro años de prisión tras haber sido declarado culpable de 34 delitos. De ellos, dos son violaciones, a lo que se suma también una condena por maltrato a una de sus ex, Nora Haukland, así como a la mujer de Frogner, la pareja a la que agredió en agosto de 2024. Fue ese suceso por el que fue detenido por primera vez.

Marius Borg Høiby en un acto deportivo cerca de Skaugum Marius Gulliksrud

El hijo de la princesa heredera no siguió el veredicto de la sala, como hubiera sido lo habitual, sino por una videoconferencia desde la cárcel de Ila, a la que fue trasladado debido al cierre del penal de Oslo en el que llevaba internado desde la víspera del juicio contra él.

La razón de su presencia telemática fue un motivo de salud no especificado, lo mismo que su paso por el hospital entre el 9 y el 10 de junio de 2026. En ese momento ingresó tras el rechazo a que pudiera dejar el centro penitenciario y poder seguir en arresto domiciliario en Skaugum, la residencia de su familia, con una pulsera telemática.

Marius Borg Høiby en una de las celebraciones por el 18º cumpleaños de su hermana Ingrid Alexandra de Noruega Rune Hellestad

Y ahí está la clave de todo, porque como publica Dagbladet citando un informe carcelario, al saber que el Tribunal de Apelación había rechazado su petición de trasladarse a Skaugum para estar con su madre –que está gravemente enferma-, reaccionó con enfado y golpeó un armario.

"Se enfadó y se alteró. No quiso hablar con los agentes durante mucho tiempo", señaló el informe del centro penitenciario, que añade que se hizo daño en la mano y el brazo derechos. Fue llevado entonces al hospital, donde se comprobó que se había lesionado la mano.

El fiscal Sturla Henriksbø en el juicio contra Marius Borg Høiby en Oslo EFE

No hay duda de que este incidente juega en contra de Marius, que ante una mala noticia reacciona con violencia, aunque en esta ocasión se haga daño a sí mismo.

Sin embargo, el fiscal Sturla Henriksbø señaló en relación a este incidente: "La situación se agravaría aún más si, por ejemplo, la mujer de Frogner estuviera en la misma habitación cuando ocurrió, o si ella hubiera contribuido a tal decepción o dolor, lo que a su vez podría provocarle la pérdida de control, un arrebato de ira y la violencia contra quienes le rodean. En este caso, fue a por un armario".

Ellen Holager Andenæs y Petar Sekulic, abogados de Marius, en el juicio contra el hijo de Mette-Marit de Noruega GTRES

Por su parte, el abogado defensor Petar Sekulic, criticó al fiscal por sacar este informe y añadió que su cliente reaccionó así ante "una situación tan extrema, donde percibe que 'quizás haya visto a mi madre por última vez' y se produce una decisión así. Es muy significativo que la fiscalía lo destaque como un ejemplo de su incapacidad para controlar sus emociones".

El abogado defensor recordó que la familia del acusado experimenta una situación dramática por la salud de Mette-Marit de Noruega, que sufre una fibrosis pulmonar que se ha agravado tanto que ha sido incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón. Esto denota que a la esposa del príncipe heredero le quedan uno o dos años de vida si el pulmón que necesita para sobrevivir no llega a tiempo.

La defensa de Marius apela la sentencia

Mientras tanto, la defensa de Marius ha apelado la sentencia judicial al no estar de acuerdo con que se le haya declarado culpable de dos de las cuatro violaciones de las que se le acusaba, así como de maltrato a Nora Haukland, con la que mantuvo una relación entre 2022 y 2023.

Si finalmente no prosperase el recurso y tuviera que cumplir íntegramente los cuatro años de pena, podría descontar el tiempo que ha pasado ya en prisión preventiva. Además, va a seguir tratando de utilizar la salud de su madre para no cumplir condena en la cárcel, sino en Skaugum.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en Trondheim. Julian Parker

"Estar juntos en familia en momentos como este es muy importante. No solo para mamá, sino también para el resto de la familia. Saber que cuando estoy en la cárcel de Oslo puedo verla una vez por semana... Las dos últimas veces ha estado durmiendo en el sofá porque no tiene fuerzas", ha expresado Høiby.

"Es duro pensar que cada domingo que nos vemos, podría ser la última vez que la vea. Nunca sé cuándo habrá un pulmón disponible. Es una cirugía que conlleva muchos riesgos. Estar encerrado sabiendo que mi madre está tan enferma es insoportable", ha añadido el hijo de Mette-Marit, que quiere estar cerca de ella en tan duros momentos, y que sigue teniendo arranques de ira, lo que sin duda no juega a su favor.