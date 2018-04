La casa real británica ha anunciado el nombre del tercer hijo de los duques de Cambridge: su Alteza Real el príncipe Louis Arthur Charles (Luis Arturo Carlos), que será conocido como Luis de Cambridge. El pequeño de los hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton nació el lunes 23 de abril a las 11:01 en el hospital St. Mary's de Londres, al igual que sus dos hermanos, Jorge (de cuatro años) y Carlota (de dos).

Cuatro días después de su llegada al mundo, la casa real británica ha revelado en la cuenta de Twitter de Kensington Palace el nombre del pequeño, que pesó 3,8 kilos, y con el que los duques de Cambridge ya son familia numerosa.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ