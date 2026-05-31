Ester Expósito, Chiara Ferragni o María León: la lista completa de los famosos que se dejaron ver en La Casita de Bad Bunny en Madrid

Bad Bunny ha hecho historia en Madrid. El artista puertorriqueño ha estrenado por todo lo alto sus diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, montando una fiesta gigante. Pero más allá del guateque, los ritmos latinos o los temas que ya se han convertidos en himnos de la música en español, muchos se han fijado en los rostros populares que disfrutaban del espectáculo desde La Casita de Bad Bunny.

"Mi primera noche en Madrid en mucho tiempo y quiero disfrutarla al máximo con ustedes, vamos a hacer que merezca la pena. ¡Si ustedes se van de aquí sin haber perrado no pueden decir que han venido a un concierto de Bad Bunny y yo quiero ver a Madrid perreando!", ha proclamado el artista al comienzo del multitudinario show. "Este show se trata de disfrutar las cosas pequeñas de la vida como cantar, bailar, sudar, reír y pasarlo bien. Ustedes son los únicos y únicas con el poder de convertir esto en un día mágico que no olvidemos nunca. ¡Madrid, canta y ama sin miedo!", ha agregado.

Pero, como ya pasó en Barcelona, La Casita ha acaparado titulares en los medios de comunicación. Se trata de un escenario VIP que replica una típica residencia de Puerto Rico y en la que se han dejado ver rostros bien reconocidos del mundo de la cultura y el deporte.

Ya era bien esperado que muchos futbolistas se dejasen ver en el concierto, y así ha sido. Los futbolistas del Real Madrid Ceballos y Álvaro Carreras, así como el del Rayo Vallecano, Isi Palazón, han bailado los himnos del puertorriqueño.

Otros rostros reconocidos: la influencer y empresaria italiana, Chiara Ferragni; Ana de Armas y Martiño Rivas (El Internado y Las chicas del cable); María León (su hermano, el director Paco León se dejó ver en algún que otro concierto de Bad Bunny en América) o Ester Expósito, conocida por su papel en Élite.

Para cantar. el puertorriqueño ha escogido un rostro invitado con una voz que no pasa desapercibida. Junto a su compatriota Myke Towers, Bad Bunny ha cantado algunos de sus himnos bajo el ensordecedor sonido del extenso público de Madrid de fondo.

Estér Expósito y María León este sábado en el primer concierto de Bad Bunny en Madrid. EFE

Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este Debí tirar más fotos que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al "album del año" para un disco en español.

En Barcelona, destacó entre los invitados a La Casita el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, que estuvo acompañado de su pareja, la influencer Inés García. También estuvieron otros jugadores del Barça, como Robert Lewandowski, Gavi, Pau Cubarsí, Dani Olmo, João Cancelo y Eric García. Además, las cámaras también captaron la presencia del presentador Marc Giró.