Bernabé critica la agresión de un Policía Nacional a una mujer durante la protesta de los profesores y UFP arremete contra ella

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha calificado de "inaceptable" un vídeo que está circulando por las redes sociales en el que se ve a un Policía Nacional golpeando por la espalda a una mujer que participaba en una protesta de profesores en València, y ha anunciado que se investigarán los hechos para "depurar responsabilidades".

En el vídeo se ve a la mujer de espaldas caminando por la calzada y como un agente de la Policía Nacional, que lleva cubierta la cabeza con un casco, corre hacia ella y la empuja fuertemente con la porra causando su caída en el suelo.

La delegada del Gobierno ha manifestado, en un mensaje en su cuenta oficial de X, que van a investigar lo ocurrido "de forma exhaustiva para depurar responsabilidades".

"Proteger el derecho a manifestarse con seguridad está por encima de cualquier circunstancia", afirma, al tiempo que señala que "éste es un hecho totalmente incomprensible que empaña el trabajo de la Policía en estas tres semanas de manifestaciones, en coordinación con los sindicatos convocantes".

Tras el tuit de la Delegada del Gobierno, el sindicato policial UFP (Unión Federal de Policía) ha arremetido contra la delegada del Gobierno. "La imagen responde a una actuación policial para evitar que corten las calles. Se trataba de evitar ese primer momento de invasión de la vía pública y se debe actuar con rapidez, con la mínima fuerza pero con decisión. Usted no va a investigar nada, en todo caso será un juez quien debe depurar responsabilidades…. Todo nuestro apoyo al compañero y a su actuación. Si sales a cortar calles, te expones a que te retiren de ellas. Deje de hacer política con nuestro trabajo", han escrito.