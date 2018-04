El estremecedor relato de una joven que sufrió acoso a través de Forocoches

Numerosas usuarias de Twitter han querido contar sus experiencias como víctimas de acoso machista a través de la etiqueta #cuéntalo, que se ha viralizado tras la indignación que ha despertado la sentencia a los miembros de La Manada.

Entre todos los relatos ha llamado especialmente la atención el de la usuaria @AmandaRomero_G, que ha relatado a través de un estremecedor hilo cómo fue víctima de acoso en la página Forocoches.

Romero resumió en un primer mensaje su experiencia hace dos años: "Hace 2 años me robaron fotos, las subieron a Forocoches en un hilo de "OSFO" (¿os follaríais a...?) poniendo mis redes, dónde trabajaba y todos mis datos. Conseguí entrar al foro. Cientos de comentarios. Más de 5 contaban con detalle cómo me violarían"

Hace 2 años me robaron fotos, las subieron a #Forocoches en un hilo de "OSFO" (¿os follaríais a...?) poniendo mis redes, dónde trabajaba y todos mis datos. Conseguí entrar al foro. Cientos de comentarios. Más de 5 contaban con detalle cómo me violarían. #cuéntalo — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 27 de abril de 2018

Pero, tras recibir insultos y acusaciones de haberse inventado su historia, ha decidido desarrollar su vivencia con capturas de lo que le ocurrió, en un hilo que ha logrado en pocas horas más de 1.000 retuits y más de 800 'me gusta':

Subo ayer este tuit. Recibo decenas de respuestas, la mayoría son las que solemos recibir las mujeres cuando compartimos nuestras experiencias de acoso, abuso, violencia:

- Invent

- Estás loca

- Quieres llamar la atención

- Insultos

- Ridiculizaciones

- Es tu culpa

Abro hilo: https://t.co/Kj0INGfozd — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

El 3 de oct de 2015 un colega que está en Forocoches avisa a mi mejor amiga de que hay un hilo con fotos mías en un "OSFO" (os follaríais a...) donde se están enlazando mis redes sociales, mi nombre y mi lugar de trabajo: pic.twitter.com/cXsCXb7G27 — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

No tengo acceso al foro, así que me preocupo y consulto en mis redes qué puedo hacer. Una desconocida me envía invitación. Entro, contacto con uno de los admin, leo muchos de los comentarios y veo decenas de hilos similares (OSFO) con fotos de mujeres sacadas de sus redes: pic.twitter.com/MBsjLdQX7M — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Cuando entro, el pavo que había creado el hilo ya había visto en mis redes que me había enterado y pone: "Borrando. Razón: porque la chica se ha ofendido" pic.twitter.com/oy2F8sVP4F — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

A partir de ahí el hilo dura apenas 1h más (estuvo 3-4 días activo) Hago capturas de quien crea el hilo y de cómo enlaza mis redes sociales, razón por la que en días anteriores me empezaron a seguir montones de perfiles falsos, me escribieron de todo y que fui bloqueando: pic.twitter.com/BT57RDGZIs — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Me asusto al leer varios comentarios q hablan de violación. Ej: "la violaría hasta que me sangrase la polla". "A la antitaurina habría que violarla a 4 patas como buena perra". Me centro en dar con el creador del hilo xq RECUERDO daba info de mi lugar de trabajo. Le encuentro: pic.twitter.com/noiFiJplpK — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Le escribo en Twitter para decirle que le voy a denunciar. Me bloquea. El caso empieza a compartirse y como #LaManadaSomosNosotras decenas de compañeras y muchos compañeros (GRACIAS 💜) le mencionan citando la cuenta de @policia. Se asusta y me contacta: pic.twitter.com/phKwteWJXG — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

"Simplemente me surgió una duda" (LA INSOPORTABLE DUDA DE CUÁNTOS USUARIOS DE FOROCOCHES ME FOLLARÍAN) y aquí reconoce que dio más info mía a los usuarios que se lo pidieron: pic.twitter.com/R6GDIRcPmZ — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Le digo que estoy asesorándome para emprender acciones legales y durante varios días continúa escribiéndome, me dice esto en bucle, no le respondo y continúa (el perfil desde el que me escribe es falso, por eso no tacho el nombre, no soy como él): pic.twitter.com/CYT5yxVGFb — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Mientras tanto, sigo recibiendo mensajes de Forococheros que gracias a este hilo habían llegado a mis cuentas personales diciéndome de todo, insultándome y amenazándome. Reporto y bloqueo decenas de perfiles falsos. El acoso y el miedo esos días fue HORRIBLE. — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Por suerte, muchas personas me echan un cable, me dan asesoramiento y orientan. Mayoritariamente me dicen que puede tener importantes consecuencias legales para él y me tomo unos días para decidir qué hacer. La exposición fue altísima y estaba agotada, solo quería que terminase. — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Decido que lo más importante para mí es saber quién es la persona que ha hecho esto. Por las cosas que comentaba parecía conocerme personalmente y me asustaba que fuese alguien de mi entorno y no tenerlo identificado. Le pido 2 condiciones para no denunciarle: — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

1. Que me envíe una foto suya con su dni donde se viera nombre y apellidos para saber quién es y quitarme, al menos, ese miedo.



2. Que si es cierto su arrepentimiento, escriba una reflexión pública en Forocoches sobre lo ocurrido y lo que ha aprendido de ello (encima, PEDAGOGÍA) — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

El tipo hace ambas cosas, me envía una foto suya junto a un doc identificativo en el que veo su nombre y apellidos.



Escribe un arrepentimiento en Forocoches y una reflexión sobre los OSFO y espacios machistas del foro.



Le LINCHAN, se ríen de él, le llaman pringao, cagao, etc — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Yo tuve "suerte" de enterarme y poder actuar. Lo pasé como la mierda pero lo grave es que en los OSFO de #Forocoches sigue habiendo hilos así. Con fotos robadas a mujeres en sus redes, en sus trabajos o por la calle:

- OSFO a mi panadera

- OSFO a mi profesora

- OSFO a (nombre) — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Cada vez que hablo de esta historia recibo lo mismo: cuestionamientos, insultos, ridiculizaciones y avalanchas a mis redes.



No me piden de forma neutra más info para tener una opinión completa, me llaman mentirosa, fea, acomplejada, feminazi. Me insultan y amenazan. — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Es un ejemplo DE MANUAL de cómo reacciona el sistema a nivel social cuando las mujeres contamos nuestras vivencias de acoso, abuso y violencias machistas.



Se nos cuestiona y culpabiliza.



Así que OTRA VEZ aquí he dejado mis pruebas para no soportar OTRA oleada de acoso. — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018

Gracias a mi manada por el apoyo siempre 💜 También a las personas desconocidas que os solidarizáis, comprendéis la dimensión sistémica de estas vivencias y a quienes si pedís +info antes de posicionaros, lo hacéis de forma respetuosa y sin presuponer que miento. #Cuéntalo — Amanda Romero (@AmandaRomero_G) 28 de abril de 2018