Paco León responde a las críticas por su papel como mujer transexual

Paco León ha dado el salto al extranjero. El actor sevillano protagonizará la serie mexicana La casa de las flores de Netflix, que tiene previsto su estreno en el mes de agosto. Para anunciarlo, León compartió una fotografía en su cuenta de Instagram caracterizado como su personaje, con una peluca, y sentado en el inodoro semidesnudo.

A post shared by @pacoleon on May 7, 2018 at 6:57am PDT

Además, el actor comentó ilusionado la noticia en un directo en esta red social, en el que detalló que era un "personaje raro" y que hacía de un "abogado" español que pasa a ser "abogada" porque se cambia de sexo.

Este comentario y la imagen en tono cómico de León han levantado ampollas en el colectivo transexual, que han criticado en redes sociales tanto la elección de un hombre cis [cuyo sexo al nacer e identidad de género coinciden] para el papel como la forma de describir el personaje, ya que según la Federación Estatal de Lesbianas Gais (FELTGB), una mujer transexual es una mujer y no un hombre.

Para qué contratar a una mujer trans para hacer un papel de mujer trans pudiendo contratar a Paco León 🤦🏼‍♀️ https://t.co/47TGWYaTVv — Lolita🌹 (@LolitaDixxon) 7 de mayo de 2018

es que con esto solo conseguís que la gente crea que una mujer trans es un hombre disfrazado, que lo puede ser cualquiera así como quien se disfraza para carnavales — olalla 🌻 (@sadbutfabulous_) 7 de mayo de 2018

¿Paco León haciendo de mujer trans en un intento de cine LGBT para limpiar el karma de los cishets? Not under my watch. — keniki, kev (@arctic_nero) 7 de mayo de 2018

Que dice Paco León que su personaje trans (una tía) tiene escenas 'de hombre'.



Es una tía, fue una tía. pic.twitter.com/eKoqUbAY4G — Ania (@pilapodre) 7 de mayo de 2018

Casi nadie se ha enterado de la muerte de una niña por transfobia en Móstoles, y Paco León se ríe en la cara de las mujeres trans interpretando un papel que no le corresponde y tiene los huevos de decir que se disfraza de mujer. Transmisoginia a tope, oye — Roxas Tribal 🌸 (@RoxasRojo) 8 de mayo de 2018

Sigo sin comprender que Paco León, parecía una persona abierta y con la que se podría dialogar, hiciese lo que hizo ayer. Y ante todo aceptase un papel que invisiviliza a la peña trans.

Si no tienes conocimiento del tema INFÓRMATE. Pero no te pongas a la defensiva, que la cagas. — León. ⚡ (@LeonVonKarma_) 8 de mayo de 2018

El propio actor ha contestado a algunos de estos tuits defendiendo a su personaje y justificando que tiene escenas "de hombre" y otras "de mujer". Aunque también ha admitido que una mujer trans sería lo más adecuado para dar vida a su personaje.

El personaje tiene escenas de hombre y de mujer. Es verdad que podría haberlo interpretado una mujer trans , pero tendría que haberse "disfrazado" de hombre. — paco leon (@pacoleonbarrios) 7 de mayo de 2018

Pues también es verdad. Yo lo he hecho lo mejor que he podido. — paco leon (@pacoleonbarrios) 7 de mayo de 2018

No has visto la serie y ya estás indignada. La voluntad de la serie es la de normalizar y dar visibilidad al mundo trans. Te aseguro que no somos enemigos. — paco leon (@pacoleonbarrios) 7 de mayo de 2018

Te repito que no has visto la serie. Hay otros personajes trans interpretados por trans. El mío también lo podría haber interpretado una actriz trans, seguramente mejor. Yo lo he hecho lo mejor posible. — paco leon (@pacoleonbarrios) 7 de mayo de 2018

Algunos usuarios también han apoyado al actor, destacando la visibilidad que da al colectivo LGTBI.

Enfadarse porque Paco León interprete a una mujer trans me parece, cuanto menos, estúpido. A cualquier cosa hay que sacarle pegas. — « мαкεηzιε вαү » (@MakenzieBay) 7 de mayo de 2018

A ver, son actores. De toda la vida no han hecho todos los papeles gays actores gays, por ejemplo.

¿Y si no hay una actriz trans que pase las audiciones? ¿Y si no se ha presentado para el papel?

Es que Paco León es de los que más apoyan la causa, no veo bien tirarle esto. — Fran Distress. ⚡ ‏ (@FranDistress) 8 de mayo de 2018

al menos hacen una serie que visibiliza a los transexuales directamente ya que va sobre una mujer trans y seguramente salga todo lo que sufren aunque sea un actor y no una mujer trans que haya sufrido pero lo haga peor o no tenga el mismo gancho que paco leon repito — Impecable (@AFarewellGift) 8 de mayo de 2018

Y entiendo lo q se reclama, ojo, q a mí me cabrea un madrileño haciendo de gallego (si no entona bien). Pero por otra parte, es ficción. Habrá que ver cómo interpreta Paco León a una mujer trans, igual nos sorprende a todos. — CoidadoCoaVaca (@coidadocoavaca) 8 de mayo de 2018

¿Es fácil encontrar actrices trans con el caché mediático de Paco León? — Nki (@__nki__) 8 de mayo de 2018

Pues me parece muy bien que Paco León intérprete a una mujer trans. No me voy a llevar las manos a la cabeza. Es un Actor Interpretando un Personaje 👍. — Fran Roselló 💀 (@RoselloFran) 7 de mayo de 2018