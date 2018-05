El escándalo que pone en duda la presencia del padre de Meghan Markle en su boda

Después de mucha especulación, hace unas semanas Kensington Palace informaba de que sería Thomas Markle quien acompañaría a su hija Meghan hasta el altar en su boda este sábado 19 de mayo. Pero este domingo la situación ha vuelto a dar un giro de 180 grados.

¿El motivo? Una información del periódico The Daily Mail en la que se revelaba que el padre de Markle había pactado fotografías con unos paparazzi —según varios medios a cambio de dinero—, para mejorar su imagen en vistas del futuro enlace.

MAIL ON SUNDAY EXCLUSIVE: Meghan's dad staged photos with the paparazzi #tomorrowspaperstoday pic.twitter.com/xT0CxBnE6M — Neil Henderson (@hendopolis) 12 de mayo de 2018

En las imágenes se puede ver a Thomas Markle leyendo noticias sobre la boda de su hija en una cafetería o tomándose medidas para el traje con un sastre. Su respuesta no se hizo esperar, y declaró al portal estadounidense TMZ que no acudirá al enlace ya que no quiere "avergonzar a su hija o a la familia real". Además, admitió que las fotos son "estúpidas y torpes".

Según informa la edición británica de HuffPost, Kensington Palace no ha confirmado ni desmentido la presencia de Thomas Markle pero sí emitió un comunicado este lunes en el que informan de que se trata de "un asunto profundamente personal para la señorita Markle en los días previos a su boda". Además, piden privacidad: "Tanto ella como el Príncipe Enrique piden que la comprensión y el respeto trasladados hacia ellos se extienda también al señor Markle en esta difícil situación".

Mientras tanto, este lunes, la hermanastra de Meghan Markle, Samantha Grant, también hablaba sobre el asunto en la cadena de televisión británica ITV y asumía la responsabilidad. Grant declaró que todo había sido idea suya y que pensó que sería bueno para limpiar la mala imagen que, según ella, los medios han presentado de Thomas Markle.