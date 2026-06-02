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El Poder Judicial admite su "preocupación" por las "descalificaciones" desde "altas instituciones del Estado" y el Gobierno replica: las "críticas" son "compatibles" con el "respeto"
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El Poder Judicial admite su "preocupación" por las "descalificaciones" desde "altas instituciones del Estado" y el Gobierno replica: las "críticas" son "compatibles" con el "respeto"

Los jueces denuncian la actitud de "cualificados responsables" y consideran que ese "respeto" no es compatible con la descalificación o la acusación de intereses ocultos.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes 2 de junio
Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes 2 de junioEuropa Press via Getty Images

La pugna juridico-política continúa, un día más. Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una nota en la que, de forma unánime, muestra su "preocupación" por las "descalificaciones" provenientes de "altas instituciones del Estado" que pueden poner en peligro la independencia de la Justicia. 

El texto, conocido durante la mañana, llega tras numerosas críticas por parte de miembros del Gobierno y de sus partidos así como de socios de legislatura, ante los casos conocidos en las últimas semanas

Horas más tarde de la comunicación del CGPJ ha sido el Gobierno, en la figura de su portavoz, Elma Saiz, quien ha dado réplica. Para Moncloa, es "perfectamente compatible" mostrar un "respeto profundo a la Justicia" y a su "independencia", con "en determinados momentos criticar algún tipo de fallo, sentencia o que haya casualidades temporales que llamen la atención", ha recalcado la portavoz.

Como recoge Europa Press, esas casualidades mencionadas repetidas veces por Moncloa tienen que ver con que las recientes actuaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la trama que investiga el rescate a Plus Ultra, y contra la presunta implicación del PSOE en una trama que buscaba interferir en procesos judiciales hayan coincidido con el juicio por el 'caso Kitchen' que toca de lleno a miembros que formaron parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Para Elma Saiz, las duras críticas de ministros como Óscar López u Óscar Puente y otras figuras de peso del PSOE y demás formaciones se encuadran en la "libertad de expresión", que no chocaría con mantener una "confianza plena en la Justicia", ha apuntado. 

No es esa la opinión del órgano de gobierno de los jueces. En el CGPJ preocupa mucho la actitud de "cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales". 

Los jueces inciden en que estas manifestaciones dejando caer un posible lawfare contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho, lo que "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada". 

A diferencia de lo que opina Moncloa, el "respeto no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano".

"La defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho", concluye el comunicado del Poder Judicial.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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