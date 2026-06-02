El Poder Judicial admite su "preocupación" por las "descalificaciones" desde "altas instituciones del Estado" y el Gobierno replica: las "críticas" son "compatibles" con el "respeto"

Elma Saiz, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes 2 de junio

La pugna juridico-política continúa, un día más. Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido una nota en la que, de forma unánime, muestra su "preocupación" por las "descalificaciones" provenientes de "altas instituciones del Estado" que pueden poner en peligro la independencia de la Justicia.

El texto, conocido durante la mañana, llega tras numerosas críticas por parte de miembros del Gobierno y de sus partidos así como de socios de legislatura, ante los casos conocidos en las últimas semanas

Horas más tarde de la comunicación del CGPJ ha sido el Gobierno, en la figura de su portavoz, Elma Saiz, quien ha dado réplica. Para Moncloa, es "perfectamente compatible" mostrar un "respeto profundo a la Justicia" y a su "independencia", con "en determinados momentos criticar algún tipo de fallo, sentencia o que haya casualidades temporales que llamen la atención", ha recalcado la portavoz.

Como recoge Europa Press, esas casualidades mencionadas repetidas veces por Moncloa tienen que ver con que las recientes actuaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la trama que investiga el rescate a Plus Ultra, y contra la presunta implicación del PSOE en una trama que buscaba interferir en procesos judiciales hayan coincidido con el juicio por el 'caso Kitchen' que toca de lleno a miembros que formaron parte del Gobierno de Mariano Rajoy.

Para Elma Saiz, las duras críticas de ministros como Óscar López u Óscar Puente y otras figuras de peso del PSOE y demás formaciones se encuadran en la "libertad de expresión", que no chocaría con mantener una "confianza plena en la Justicia", ha apuntado.

No es esa la opinión del órgano de gobierno de los jueces. En el CGPJ preocupa mucho la actitud de "cualificados responsables de altas instituciones del Estado que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales".

Los jueces inciden en que estas manifestaciones dejando caer un posible lawfare contribuyen a erosionar la confianza de la ciudadanía en el Estado de Derecho, lo que "debilita los cimientos de una sociedad democrática avanzada".

A diferencia de lo que opina Moncloa, el "respeto no es compatible con la descalificación o la atribución a la función jurisdiccional de fines ajenos a la garantía del Estado de Derecho y de las libertades del ciudadano".

"La defensa de los valores y principios constitucionales, la independencia judicial y el derecho de defensa son pilares sobre los que descansa el Estado de Derecho", concluye el comunicado del Poder Judicial.