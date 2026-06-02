El principal diario económico británico destaca la lección que hay que aprender de España

El prestigioso diario británico Financial Times, fundado en 1888 por James Sheridan y Horatio Bottomley, ha hecho un análisis del panorama laboral en España, al que ha comparado con el caso de Finlandia y cuyas conclusiones van a dar que hablar.

La columnista Sarah O'Connor ha elaborado una radiografía sobre cómo han afectado las políticas migratorias y las reformas del mercado laboral al desempleo en ambos países: "Hace una década casi nadie habría predicho que la tasa de desempleo en España, un país que sufre desde hace tiempo un desempleo crónico elevado, convergería con la de Finlandia".

Sin embargo, destaca que eso es precisamente lo que ha ocurrido este mismo año: "Una tasa de desempleo en ambos países que ronda el 10%". Por lo tanto, plantea una pregunta: "¿Es esta una historia del éxito de los políticos españoles o del fracaso de los finlandeses?".

Sociedades "envejecidas" con aumento de inmigración

Para la articulista, "en cierto modo" son ambas cosas y, a la vez, ninguna, ya que se trata también de una historia sobre "cuánto de la formulación de las políticas económicas depende de factores que escapan al control de los gobiernos". Reconoce que tanto Finlandia como España son sociedades "envejecidas" que han experimentado un aumento de la inmigración.

En el caso de España, señala que este fenómeno ha coincidido con un repunte de la demanda gracias a la recuperación del sector turístico tras la pandemia del coronavirus, además de "la inyección de fondos de recuperación de la UE". Para el diario, esto ha ayudado a los inmigrantes a conseguir empleo, sobre todo en el sector turístico y hotelero.

"Lo que determina el éxito es contar con el momento oportuno"

En una conversación de O'Connor con Claudia Ramírez, responsable del departamento de España y Chile de la OCDE, esta última valora que las reformas del mercado laboral se llevaron a cabo en un momento "clave", en el que el ciclo económico se encontraba "en una fase de expansión".

"Es importante no sobrestimar el éxito de España, con una tasa de desempleo cercana al 10%, sigue siendo el doble del promedio de la OCDE, y muchos empleos siguen siendo de baja remuneración y productividad", ha destripado.

Concluye con una lección que, según ella, hay que aprender de España: