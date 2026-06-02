Es oficial: Roland Garros reparte este premio millonario a los ganadores del torneo

Es uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Roland Garros atrae a los amantes del deporte todos los años, y no sólo los aficionados al tenis le prestan atención.

Además, es un campeonato en el que los tenistas españoles siempre han dado la cara. Rafa Nadal ha sido ganador en catorce ocasiones. Lejos de su registro, pero también con algún primer puesto en el bolsillo, se encuentran Carlos Alcaraz, Arantxa Sánchez Vicario, Juan Carlos Ferrero, Manolo Santana o Garbiñe Muguruza. En esta ocasión el nombre español más sonado es el de Rada Jódar.

Más allá del prestigio del ganador, Roland Garros ofrece también un interesante premio económico. Aquellos que se alzan con el título se embolsan una cantidad nada desdeñable.

Y ojo, que no hay que conseguir el primer puesto para optar a una cifra interesante. El torneo parisino reparte dinero desde las primeras rondas, y los finalistas y semifinalistas se llevan un montante que merece la pena conocer.

El premio millonario para el ganador de Roland Garros

El campeón de Roland Garros se embolsa 2,8 millones de euros. Esto es así tanto en categoría masculina como femenina. Supone un aumento respecto al año anterior, cuando Alcaraz se llevó 2,5 millones.

En total, Roland Garros reparte este año 61,7 millones de euros, un 9.53% más de lo que concedió en 2025.

Premios económicos para el resto de participantes

Desde la ronda previa hay premios económicos. Se distribuyen de la siguiente manera:

Campeón: 2,8 millones de euros.

2,8 millones de euros. Finalista: 1,4 millones de euros.

1,4 millones de euros. Semifinalista: 750.000 euros.

750.000 euros. Cuartos de final: 470.000 euros.

470.000 euros. Octavos de final: 285.000 euros.

285.000 euros. Tercera ronda: 187.000 euros.

187.000 euros. Segunda ronda: 130.000 euros.

130.000 euros. Primera ronda: 87.000 euros.

87.000 euros. Tercera previa: 48.000 euros.

48.000 euros. Segunda previa: 33.000 euros.

33.000 euros. Primera previa: 24.000 euros.

Aparte se encuentra la categoría de dobles. El equipo ganador se repartirá 600.000 euros. Son 10.000 euros más que el año pasado.