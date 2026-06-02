España cambia las normas: así es el sistema que promete revolucionar el transporte y poner en aprietos incluso a Google Maps

España ya tiene un manual para revolucionar el mundo del transporte en todo el país. El Gobierno ha presentado en Madrid la estrategia del Espacio de Datos Integrados de Movilidad (EDIM), una "hoja de ruta que definirá el desarrollo de un instrumento digital público destinado a compartir y conectar los datos de movilidad de todo el territorio nacional". Y, más allá de lo que parece, la medida tiene implicaciones de calado.

"Marcará un antes y un después en la forma de planificar, gestionar y utilizar el sistema de transportes en España", abunda en un comunicado el Ministerio de Transformación Digital, que coordinará dicha herramienta junto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente. Su desarrollo ya estaba previsto en la Ley de Movilidad Sostenible de 2025, pero su despliegue es todavía una cuestión pendiente.

¿Qué será este Espacio de Datos Integrados de Movilidad? Un espacio de datos es una estructura tecnológica y jurídica mediante la cual se determina qué datos existen, con quién se comparten, durante cuánto tiempo, bajo qué condiciones y para qué. Crea un idioma común para que distintos agentes de un mismo sector puedan operar con la misma información y, en consecuencia, agilizar sus trámites y posibilidades.

¿Y qué implica esto para el mundo del transporte? Este EDIM permitirá "conectar por primera vez" toda la información sobre el mundo de la movilidad y del transporte en España, "permitiendo el intercambio de información entre administraciones, operadores y gestores de infraestructuras". ¿Casos prácticos? La posibilidad de desarrollar nuevas aplicaciones u optimizar las frecuencias de trenes, metros y buses.

Por eso este EDIM es "un proyecto de país", y como tal lo han presentado en un acto en la capital española la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz, junto con la secretaria general de Movilidad Sostenible, Sara Hernández del Olmo.

Por qué Google Maps puede echarse a temblar: llega la competencia

La propia secretaria de Estado de Digitalización abundaba en el acto que lo que culmina ahora en junio es un proceso de "definición y construcción": ahora llega el momento de desplegarlo. Y el despliegue de este nuevo Espacio de Datos Integrado de Movilidad permitirá crear una "plataforma que mejorará los servicios de transportes, optimizará desplazamientos, medirá el impacto ambiental y generará nuevos servicios".

Es decir, además de poder permitir a operadores y administraciones mejorar u optimizar las frecuencias de sus transportes (permitiendo que los ciudadanos puedan compatibilizar mejor buses y trenes, por ejemplo), con este nuevo espacio las instituciones tendrán una herramienta de medición en tiempo real que podrá dar pistas de dónde hay embotellamientos y dónde serán necesarias nuevas inversiones.

Pero una cuestión que ha pasado desapercibida en torno a este nuevo Espacio de Datos Integrados de Movilidad está que toda esta información "más completa y en tiempo real" permitirá "impulsar nuevos servicios digitales". Aquí el rey es Google Maps: ni siquiera Apple, fabricante de los iPhone, pudo hacerle sombra. Sin embargo, el gigante del buscador podría ver cómo en cuestión de años aparecen nuevos competidores al albur de los datos que compartirá España.

Toda esa información, abundan desde el Ministerio de Transformación Digital, "permitirá a los ciudadanos tomar mejores decisiones en sus desplazamientos" y desarrollar, por tanto, "aplicaciones inteligentes" y más tipos de "soluciones innovadoras". "El EDIM permitirá construir una movilidad más sencilla, más eficiente y mejor adaptada", concluye. Eso sí: el EDIM todavía no existe. Solo existe, por el momento, el manual con el que el Gobierno aspira a erigirlo.