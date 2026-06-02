El exárbitro Mateu Lahoz luce un mensaje en su camiseta con el que da verdadero ejemplo

Odiado por muchos y amado por no tantos, el exárbitro valenciano Antonio Mateu Lahoz dejó una huella imborrable en el fútbol español. Su particular forma de arbitrar y de comunicar trascendió más allá de las rencillas futbolísticas.

Tras colgar las botas, Mateu Lahoz siguió ligado a los terrenos de juego para ejercer como comentarista en Movistar Plus+ y en la Cadena COPE. Recientemente ha concedido una entrevista al podcast Vaya vaina, donde ha hecho un repaso a varios temas personales y profesionales.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido la camiseta que ha elegido para la ocasión. Con un fondo verde, y en letras blancas, Mateu Lahoz luce orgulloso un mensaje en defensa de la educación para todos: "Estimem l'escola pública".

Por ello le han preguntado los presentadores del podcast. "¿Por qué estás tan volcado con la educación pública?", le han preguntado, a lo que Mateu Lahoz ha respondido asegurando que cuando se habla de defender este derecho "no es cuestión de politizar".

"Somos producto de la educación pública", ha reiterado, haciendo así una defensa férrea de uno de los pilares básicos de la democracia, junto a la sanidad pública. La camiseta del exárbitro ha generado el aplauso de muchos en X.

"Que referentes de todos los ámbitos hagan suya esta reivindicación es señal de que la causa cala", asegura un usuario en X, que ha aplaudido la decisión de Mateu Lahoz de portar la camiseta de apoyo a la educación pública de la Comunidad Valenciana.

Protestas de los profesores en Valencia

El momento que ha elegido este exárbitro para reivindicar la educación pública no es casualidad. El pasado 11 de mayo los profesores valencianos iniciaron una huelga que se ha convertido en indefinida.

Durante las últimas semanas se han sucedido varias manifestaciones con cifras de hasta 30.000 o 35.000 participantes. Entre sus reivindicaciones están la subida de salarios, la reducción del número de alumnos por aula y la contratación de más personal.

La falta de acuerdo entre los sindicatos y la Generalitat ha provocado que el conflicto se enquiste, por lo que las protestas continúan desde hace semanas sin una solución clara a corto plazo.