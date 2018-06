La foto de Jon Kortajarena que no solo gustará a La Vecina Rubia

La filia de La Vecina Rubia por Jon Kortajarena es una de las señas de identidad de la influencer, que está más activa que nunca en redes con sus comentarios por la presencia del modelo en La Verdad (Telecinco). Sin embargo, la última publicación del actor en su perfil de Instagram no solo ha conquistado a la rubia de las redes.

El modelo ha compartido este lunes una foto en "el Jardín del Edén", de espaldas, sin ropa y metido en el agua.

Garden of Eden 156.1k Likes, 1,961 Comments - Jon Kortajarena (@kortajarenajon) on Instagram: "Garden of Eden"

La Vecina Rubia ha sido una de las seguidoras que no se ha resistido a comentar la imagen: "Llevo todo este rato dándole a la derecha para ver si salía la otra parte de la foto o algo... Oye, Jon, ese sitio es muy para ensayar Dirty Dancing, ¿no? Pero si te pones así no me saldría el salto ni de coña".

El modelo le ha contestado que "hacía mucho frío" y, además, ha explicado en otro comentario que cuando publicó la imagen la primera vez "se veía algo que no se tenía que ver 😂".

Ante la confesión de Kortajarena, una de las usuarias ha explicado que hizo una captura de pantalla, y ha invitado a La Vecina Rubia a pujar. De momento, no sabemos si para la influencer participar en una subasta sería "de guapas".

La publicación del actor ya tiene más de 156.000 Me gusta y casi 2.000 comentarios.