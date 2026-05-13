Tu rajada me suena: Florentino Pérez y otros momentazos de presidentes de fútbol para no olvidar (o mejor sí)

Retador, burlón, nervioso, machista por momentos, orgulloso, trumpiano... y, sin duda, histórico. El papelón de Florentino Pérez durante su rueda de prensa ya forma parte de la memoria colectiva del fútbol español por derecho propio. Su oleada de ataques a la prensa, a la afición y a todo aquel que criticara su gestión promete quedar grabada en la hemeroteca. Y eso es mucho decir en un deporte que nos ha dejado momentos memorables... no necesariamente para bien.

La larga hora de Florentino desencadenado ha traído de vuelta el legado mediático y populista de algunos de los más recordados presidentes futboleros en España. Los más veteranos recordarán sin dificultad las andanzas de Jesús Gil y Gil, Manuel Ruiz de Lopera, Teresa Rivero, José María Caneda y tantos otros.

Los más modernos se suman con los grandes animadores de nuestro tiempo, como el culé Joan Laporta o el ínclito Javi Poves. Ninguno de ellos dudó en soltarse la lengua delante de la prensa, como ahora ha hecho Florentino Pérez para sumarse a aquella Liga de los hombres extraordinarios que tan bien retrató Movistar+.

Gil y Gil. Y tal y tal...

Solo con Jesús Gil tendríamos para llenar ediciones especiales. Del inolvidable presidente del Atlético de Madrid entre 1987 y 2003 se coleccionan momentazos, la mayoría de los cuales hoy difícilmente pasarían el filtro de lo políticamente correcto. Ya lo avisaba micrófono en mano: "¿Soy diferente? Sí y tengo dos cojones".

Preguntado, en abril de 1995, por el juego no demasiado afortunado del colombiano Adolfo 'Tren' Valencia tras un mal partido y consciente de que los aficionados atléticos le insultaban, Jesús Gil espetó que "a ver si le matan de verdad [...] Todos los días haciendo el ridículo, se cae como una señorita". Unas palabras que completaría con la mítica frase "al negro (Valencia) le corto el cuello".

El también alcalde de Marbella y multiencarcelado concatenaba escándalos y exhibiciones en sus años de constante foco mediático. Un año antes de querer cortarle el cuello al 'tren Valencia' dejaba claro que en su equipo, "nada de maricones". "He ido a fichar a un jugador importante y me he enterado que es maricón y ese no le meto en el vestuario. Me he quedado helado, solo faltaría que dijeran 'Gil tiene uno de estos ahí'", soltaba tan reposadamente en una entrevista.

Olvidar a Gregorio Jesús Gil y Gil es imposible, y para muestra, este greatest hits compilado por nuestros compañeros del diario As.

Lopera, Cuervas y la resaca del whisky

Aquí hacemos un 2x1. Porque este momento de comienzos de 1995 lo protagonizaron Manuel Ruiz de Lopera, santo y seña del beticismo, y Luis Cuervas, presidente por entonces del Sevilla. Ambos se enzarzaron en una discusión del todo desafortunada durante una tertulia de la Cadena Cope de Sevilla.

Lo que pretendía ser un choque con la sorna que acostumbra a todo derbi Betis-Sevilla, acabó siendo un espectáculo dantesco entre gritos de "borracho", "maricón", "vete a tomar por culo" y demás, con la periodista Cristina Sáez tratando de mediar.

"Lo que no se puede es venir a una mesa bebiendo whisky desde las 19:00, hay que beber agua mineral para estar con los señores", sentenciaba de pie un Lopera que hacía gala de su estilo de vida sin alcohol con un lapidario "yo con los borrachos no puedo estar". La 'guerra' duró apenas unas horas, porque un día más tarde ambos presidentes hicieron las paces con un apretón de manos en otra tertulia. Pero su choque ya había quedado registrado para los anales del balompié y de la sociedad.

Teresa Rivero, una presidenta diferente

La máxima dirigente del Rayo Vallecano entre 1994 y 2011 dio lugar a más de una escena para el recuerdo. Desconocedora confesa del fútbol a su llegada al cargo 'heredado' de su esposo y propietario del club franjirrojo, José María Ruiz-Mateos, poco tardó en "apasionarse" como el más fanático. Todo esto lo narró en un posterior juicio, donde llegó a explicar que "yo no tenía ni idea de fútbol" ni de las cuentas del club.

Teresa Rivero fue la primera mujer en convertirse en presidenta de un club de fútbol profesional en España. Sus 17 años de mandato dieron para mucho, como sus llamativos gestos de indignación en el palco vallecano. Pero su figura caló, tanto que el estadio llegó a tomar su nombre por aclamación popular. Uno de sus momentos más comentados fue una conversación, captada por las cámaras de la prensa, con Lopera sobre el futuro del club y la idoneidad de "traer a Paquito".

A mamporros a las puertas de la Liga

Imposible olvidar este epítome del futbol noventero, un 8 de marzo de 1996. Jesús Gil y Gil y José María Caneda, presidente del Compostela, protagonizaron un encontronazo en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Entre insultos y amenazas, por allí apareció el gerente del 'Compos', José Fidalgo, para sumarse a la fiesta. Él y Gil se enzarzaron y acabaron a las manos, con un mamporro del mandatario atlético para la historia, trufado de hasta 13 menciones a la madre de alguno de los protagonistas.

Al loro que no estamos tan mal, que diría Joan Laporta

En otros tiempos, el actual presidente del Barcelona hubiera acompañado a los míticos presidentes de los 90 en la colección de momentazos. En versión actualizada ya en su segundo mandato, Joan Laporta ha sumado más show a su propio personaje, de por sí sinónimo de espectáculo cada vez que se le acerca un micrófono. Sea en un palco, en una sala de prensa o en un mitin político... que también ha hecho sus pinitos en el Parlament.

Durante la Supercopa de España en 2025, Laporta celebró una decisión favorable del CSD con sus jugadores Dani Olmo y Pau Víctor con un corte de mangas en pleno estadio King Abdullah de Yeda, acompañado de gritos y algún insulto al aire. ¿A quién o a qué? Solo Laporta lo sabe...

Cerezo y los sorprendentes fichajes del Atlético

Si de Jesús Gil y Gil hay para hacer una novela por entregas, de su sucesor tampoco falta material 'de cine'. Preguntado hace meses por un partido de Copa del Rey frente al Barcelona y por el peligro de Lamine Yamal, Enrique Cerezo optó por sacar pecho de la plantilla atlética. Bueno, de lo que él pensaba que era la plantilla atlética.

De tres nombres se inventó dos. Ahí queda para la posteridad el tridente ofensivo Julián Álvarez-Tomford-Smith. No era su primer desliz con los nombres, por cierto. También han sido numerosas sus salidas de tono ante la prensa.

Eso sí, hay que reconocerle a Cerezo la habilidad de tomárselo con humor, como dejó claro en este vídeo tras la clasificación de su Atleti.

El descuento: Javi Poves, pura esencia

El exfutbolista presidente-entrenador-propietario de varios clubes de menor categoría es otro de los capacitados para que se le recuerde incluso sin un balón de por medio. Porque Javi Poves ha hecho de cada declaración un espectáculo, sea sobre el césped, en las salas de prensa o en los platós donde ha difundido su terraplanismo a capa y espada. Teoría que, por cierto, llevó al campo con el renombrado Flat Earth, con el que llegó a Tercera División. Pero la redonda no le dio muchas alegrías. La pelota, decimos...

Más recientemente, ya como propietario del C.D.C. Moscardó madrileño, dejó su particular análisis de la "vergüenza" que le dan sus jugadores. Tras explicar que no confiaba en su equipo, pedía a los seguidores del mítico equipo madrileño que vieran la repetición del partido para descubrir "si hay motivos para mantener la esperanza".