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Feijóo acude a un acto sobre la salud mental, hace una pausa y suelta algo que nadie ve venir
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Feijóo acude a un acto sobre la salud mental, hace una pausa y suelta algo que nadie ve venir 

"No me atrevo porque no soy profesional, pero...".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
SPAIN - APRIL 27: The President of the PP, Alberto Nuñez Feijoo, inaugurates the conference 'A year on from the great blackout', on 27 April, 2026 in Madrid, Spain. The event was organised by the Grupo Parlamentario Popular. (Photo By Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images)
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Alberto Núñez Feijóo ha hablado este miércoles sobre la salud mental en la sede del Partido Popular, donde se han dado cita alrededor de cincuenta expertos en esta disciplina. 

Durante su intervención, el líder popular ha avanzado las propuestas que tratará de poner en marcha si llega al Gobierno. "Pido hacernos cargo como sociedad de la magnitud de este problema", ha comentado. 

Sin embargo, lo más llamativo poco o nada tiene que ver con las propuestas sobre la salud mental. Tras reiterar la necesidad de un plan nacional, Feijóo se ha referido a lo que, en su opinión, es un problema que sufre "la clase política".

"En este momento, está... no diría en qué porcentaje porque no me atrevo, no soy profesional, pero me da la sensación que hay mucha gente, en la profesión a la que pertenezco, pendiente de diagnosticar", ha afirmado el líder del PP. 

"Me parece absolutamente inapropiado"

El programa Malas Lenguas se ha hecho eco de las declaraciones de Feijóo. La cara de sorpresa de su presentador, Jesús Cintora, tras escucharle ha sido un poema. Pero no ha sido el único en no dar crédito. 

"Ojo, en la presentación de la mesa por la salud mental", ha recordado el periodista de TV, quien seguidamente ha dado paso a Javier Aroca, colaborador habitual del programa. "¡Qué barbaridad!", ha exclamado el tertuliano. 

Para Aroca, Feijóo ha trivializado sobre "un tema tan grave como es la salud mental". "Si alguien afirma, de la manera que lo ha dicho este señor, que el 70% de los políticos está pendiente de este país está pendiente de diagnóstico...".

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"Sería bueno que, como aspirante a presidente del Gobierno que presentase un plan y que diga 'mire, usted, yo voy a intentar que se diagnostique a los políticos sobre enfermedades mentales'", ha sentenciado el colaborador de Malas Lenguas

Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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