El emotivo mensaje de Leonard a Penny, su mujer en 'The Big Bang Theory', el día de su boda

A post shared by Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) on Jul 1, 2018 at 2:01pm PDT

A post shared by Johnny Galecki (@sanctionedjohnnygalecki) on Jul 1, 2018 at 1:47am PDT

El cariño entre Cuoco y Galecki traspasó las pantallas: ambos estuvieron dos años saliendo juntos en secreto mientras grababan la serie de la CBS. Sin embargo, no lo hicieron público hasta que cortaron.

"Fue una relación maravillosa, pero nunca hablamos de ello ni queríamos ir a ningún sitio juntos", contó Cuoco a la revista CBS Watch en 2010. "Somos muy cuidadosos con nuestra vida y con la producción y no queríamos que nada lo arruinase. Pero eso también me ponía muy triste", añadió.

La intérprete además declaró que no estaba cómoda en ese tipo de relación secreta. "No es la relación que quiero, no quiero estar escondiéndome y sin poder hacer nada. No podíamos hacer nada, no era lo divertido que queríamos que fuese. Todo el mundo preguntaba y nosotros lo renegábamos. Es entonces cuando pienso: '¿Por qué reniego de la persona que quiero?'. Me costó darme cuenta y creo que lo hice por los dos. Ambos sabemos cómo mantenerlo guardado y no volverlo a sacar nunca en el set".