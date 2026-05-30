Confirmado por un nuevo estudio: cuatro minutos de actividad física al día ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre

“El deporte es vida”, “el ejercicio físico es salud”; este tipo de frases no son nuevas para la gran mayoría de personas. Desde muy temprana edad nos han inculcado la importancia de realizar algún tipo de actividad física de manera constante a lo largo de nuestras vidas.

Aunque en los últimos años la sociedad le ha dado mayor importancia a este aspecto de la vida, gracias al auge de la cultura fitness y wellness. Aún hay mucha gente a la que le resulta complejo o retador, por diversas razones, mantener un estilo de vida activo.

Realizar cuatro minutos de ejercicio diarios puede llegar a ser sustancialmente beneficioso para el bienestar de cada individuo. Esta afirmación puede parecer en un principio absurda; algunos la podrían catalogar hasta de ridícula, ya que hay quienes consideran que cuatro minutos son un lapso de tiempo insignificante.

No obstante, recientemente un grupo de investigadores elaboró un estudio, el cual demuestra lo contrario. Así lo informa el diario estadounidense The Washington Post, a través de uno de sus más recientes artículos.

Los "refrigerios para hacer ejercicio”

Se trata de los denominados “refrigerios para hacer ejercicio”; con tan solo un minuto de ejercicio podría ser suficiente para ayudar a las personas con diabetes tipo 2 a estabilizar sus niveles de azúcar en sangre.

Además, es una gran manera de mantener una vida activa, ya que la falta de tiempo es una de las mayores razones por las cuales las personas argumentan no ejercitarse en su diario vivir.

Consisten en movimientos sencillos, como sentadillas o correr en el sitio, realizados repetidamente a un ritmo exigente durante un periodo muy breve, normalmente de uno a dos minutos.

Estos ejercicios cortos pueden incorporarse a lo largo del día, sea en casa, en la oficina o prácticamente en cualquier lugar. Una estrategia eficiente y eficaz para combatir el sedentarismo, una problemática que está afectando la salud de toda la humanidad a nivel mundial.

Respecto al estudio y los resultados del mismo, los voluntarios dedicaron dos días a realizar cuatro sesiones de ejercicio al día y dos días a descansar. Cabe aclarar que los investigadores les proporcionaron comidas personalizadas durante esos periodos para que no modificaran su dieta.

Los resultados fueron alentadores. “Casi todos los participantes mantuvieron niveles de azúcar en sangre más bajos durante el día cuando hacían ejercicio y comían algo ligero, con picos de azúcar en sangre más leves y de menor duración después de las comidas”, detalla el medio norteamericano.

Finalmente, Martin Gibala, coautor del análisis, aclara que este tipo de actividad física no pretende sustituir al ejercicio común y corriente. Sin embargo, apunta que es una buena forma de controlar el nivel de azúcar en la sangre.

“Pero si no tienes tiempo o ganas de hacer ejercicio con regularidad y te preocupa tu nivel de azúcar en sangre, plantéate subir un minuto las escaleras ahora y hacer 60 segundos de pasos laterales más tarde hoy mismo. Cada minuto cuenta”, concluye.